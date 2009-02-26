Uçak kazalarından kurtulma şansı artıyor

Havacılık uzmanlarına göre son zamanlarda uçak kazalarında çok az kayıp verilmesi veya hiç verilmemesi, kazalarda kurtulma şansının daha iyiye gittiğini gösteriyor.



Uçak gövdelerinin daha güçlü olduğunu, yangın geciktirici teknolojinin geliştiğini ve uçak mürettebatının felakete karşı daha iyi eğitildiğini kaydeden uzmanlar, bir çok kurtulunabilir kazanın havaalanında ya da havaalanı yakınında, genellikle kalkış ve iniş sırasında, ama pilotların kontrolünün devam ettiği sırada yaşanan sorunlar nedeniyle meydana geldiğine dikkat çekti.



Eski ABD Havacılık Dairesi yöneticisi ve Alexandria'daki Uçak Güvenliği Vakfının Başkanı William Voss, THY'nin birçok yolcu ve mürettebatın kurtulduğu Hollanda'daki kazasından sonra yaptığı açıklamada, "Bunun sadece şans işi olmadığı çok açık. Son model uçakların karıştığı kazaların bir çoğunun, kurtulunabilir kazalar olduğunu gözlemliyoruz" dedi.



Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) üst yöneticisi Giovanni Bisignani, "Güvenlik, endüstrinin birinci önceliği. Bugünkü istatistikler, uçakla seyahatin, insanların yapabileceği en güvenli şey olduğunu doğruluyor" diye konuştu.



Son 5 yılda, çok az kayıpla atlatılan kazaların listesi şöyle:



-Fransa havayollarına ait bir uçak, 2005 yılında Toronto havaalanına sert iniş yapmıştı. Uçak, iniş sırasında tahrip olmuş ve ardından yangın çıkmıştı, ancak bütün yolcu ve mürettebat yara almadan kurtulmuştu.



-İngiliz havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, 2008 yılında Londra'nın Heatrow havaalanında pist dışına çıkmış, uçak gövdesi zarar görmüştü, kimse ölmemişti.



-Amerikan Continental Airlines'ın Boeing 737-500 tipi uçağı 20 Aralıkta pisten çıktı ve Denver havaalanındaki karlı alana saplandı. 38 kişi yaralandı, ölen olmadı.



-Geçen ay bir Airbus A320 uçağı ABD'nin New York kentindeki Hudson Nehri'ne "yumuşak iniş" yaptıktan sonra 155 yolcu kurtarıldı.