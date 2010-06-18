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Dünya

Uçak kargosunda kesilmiş insan başı çıktı

Arkansas Havalimanı'nda çalışan işçiler geçtiğimiz hafta kargo yükleri arasında sayıları 40 ile 60 arasında insan başı buldular.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Arkansas Havalimanı'nda çalışan işçiler geçtiğimiz hafta kargo yükleri arasında sayıları 40 ile 60 arasında olduğu tahmin edilen insan başı buldular.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Southwest Airlines şirketi çalışanları gelişigüzel bir şekilde bantlanarak kapatılmış konteynerlerlerin içinde insan başları bulunduğunu gördü.

Eyalet savcısı Garland Camper, “Başlar yalıtmlı bir şekilde kapatılmamış plastik konteynerlere konulmuş. Bantla kapatılmış ve içinde ne olduğuna dair de çok az bilgi verilmiş” dedi.

Olayla ilgili araştırma sonucunda başların, kulak, burun ve boğaz konularında yapılan incelemelerde kullanılmak üzere Texas’taki Medtronic şirketinde görev yapan beyin cerrahlarına gönderildiği anlaşıldı.

Medikal şirketin bir sözcüsü dört tam baş ile kulağı olan 40 baş parçası siparişi verdiklerini söyledi.

Sözcü, "Bu başlar eğitim amaçlı kullanılacaktı ki, bu rutin olarak yaygın bir şekilde yapılan bir şeydir" dedi.

Sözcü araştırmalarda kullanılacak başların ticari kanallardan nakledilmesinin de sıradışı bir şey olmadığını belirtti ve "Bu yaygın bir şekilde yapılan bir şey. Ama hiç de yaygın olmayan bir sonuç" dedi.



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