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Dünya

Uçak gövde üstüne iniş yaptı

Sudan Havayolları'na ait 45 yolcu taşıyan bir uçak, iniş takımları açlmayınca Hartum havaalanına gövdesi

02 Ekim 2011 03:00

T24 - Sudan Havayolları'na ait 45 yolcu taşıyan bir uçak, iniş takımları açlmayınca Hartum havaalanına gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Sudan sivil havacılık yetkilileri, Hartum havaalanından kalktıktan sonra güneydeki Malakal'a geldiğinde iniş takımları açılmayan, ''Fokker 50'' tipi uçağın Hartum'a geri dönerek yaptığı acil iniş sırasında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Açıklamaya göre, gövdesi üzerinde iniş yapmadan önce pilot uçağın içinde kalan 2 ton yakıtı tüketmek için Hartum üzerinde bir saatten uzun süre dolaşmak zorunda kaldı. 

Acil inişi kolaylaştırmak için piste özel bir kimyasal madde döküldü.

Sudan Havayollar Genel Müdürü El Ubeyd Muhammed, bu tip teknik sorunların ABD'nin Sudan'a uyguladığı ambargodan kaynaklandığını öne sürdü.


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