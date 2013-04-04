Uçak biletleri kiloya göre ücretlendiriliyor!

Güney Pasifik'teki adalar ülkesi Samoa, son günlerde ilginç bir uygulamayla gündemde. Samoa Havayolları, uçak biletlerini kiloya göre ücretlendiriyor. Dün itibariyle uluslararası uçuşlarda da geçerli olan uygulamada, zayıflar daha az, kilolular daha fazla ödüyor.

Cnn Türk'te yer alan habere göre, Samoa Havayolları'nın uygulamasında uçak bileti, yaşa ya da alınan zamana göre değil, kiloya göre ücretlendiriliyor.

Bu sayede zayıflar daha az, kilolular daha fazla ödüyor.

Uygulama ilk olarak geçen yıl kasım ayında iç hatlarda yürürlüğe girdi. Şimdi de yurtdışına uzandı.

Tarifeye göre; kilo başına yaklaşık bir dolar ödemek gerekiyor.

Yani 20 kilo bagajla, 80 kilo ağırlığında bir kişi için; bilet fiyatı 100 dolar.

Yaş indirimi uygulanmayan ülkede, bu uygulama çocuklar için çok daha avantajlı.

Bu yüzden uygulamadan en fazla aileler memnun. Kimi de uygulamanın ayrımcılığa girdiği gerekçesiyle, adil olmadığı görüşünde.

Amaç obezite ile mücadele

Uygulamanın asıl amacı obeziteyle mücadele. Zira Samoa, dünyada obezite oranının en yüksek olduğu ülke.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2011 raporuna göre, ülkede aşırı kiloluların oranı yüzde 86.

Bu oran aynı rapora göre, Amerika'da yüzde 69, Avustralya'da da yüzde 61 seviyelerinde.