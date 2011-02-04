-UÇAK ANKARA'YA GELİYORDU SÜLEYMANİYE (A.A) - 04.02.2011 - Kuzey Irak'taki Süleymaniye kenti havaalanından kalkış yaparken düşen küçük ticari uçağın gidip yönünün Ankara olduğu bildirildi. Süleymaniye havaalanı müdürü Tahir Abdullah Kadir, iki motorlu küçük uçağın, AsiaCell adlı cep telefonu firması için çalışan 4 yabancı işadamını taşıdığını belirtti. Kadir, bu kişilerin milliyetlerini söylemezken, uçağın Ankara'ya hareket etmiş olduğunu belirtmekle yetindi. Ancak resmi olmayan bilgilere göre ölen işadamlarından biri Lübnanlı, biri de İngiliz. Dört işadamı dışında uçakta 3 kişilik mürettebat olduğu ve uçaktaki 7 kişinin tümünün öldüğü kaydedildi. Kadir, çıkan bir yangının uçakta mekanik probleme yol açtığını, kötü hava koşullarının kazayla ilgisinin olmadığını ifade etti. Uçaktaki işadamlarının, Asiacell'in sahibi olan zengin işadamı Faruk Molla Mustafa'nın misafirleri olduğu, uçağın yerel saatle 14:00'de Süleymaniye'ye indiği, toplantılardan sonra ise 18:00 sularında havalandıktan hemen sonra, yangın çıkması sonucu düştüğü bildirildi. İsinmin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, uçağın kalkıştan hemen sonra alev aldığını, geri inmeye çalıştığı sırada düştüğünü söyledi.