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Dünya

UÇAK ANKARA'YA DÖNÜYORMUŞ ERBİL (A.A)

05 Şubat 2011 01:02

-UÇAK ANKARA'YA DÖNÜYORMUŞ  ERBİL (A.A) - 04.02.2011 - Mustafa Kerim - Irak'ın Süleymaniye kentinde düşen H25E tipi küçük ticari uçağın, Ankara'dan geldiği ve burada yapılan toplantının ardından içindeki işadamlarıyla birlikte, yine Ankara'ya dönmek üzere havalandığı öğrenildi.  AA muhabirinin Süleymaniye havaalanı müdürü Tahir Abdullah Kadir'den aldığı bilgiye göre, mürettebat ve yolcular dahil ölen 7 kişiden ikisi Lübnanlı, biri Ürdünlü, biri Amerikalı, biri İngiliz ve biri de Iraklı. Yedinci kişinin milliyeti hakkında ise bilgi edinilemedi.  Uçaktaki işadamlarını misafir ettiği bildirilen Irak'ın AsiaCell adlı cep telefonu firması yetkilileri, şu anda bilgi vermek istemediklerini, yarın basın için detaylı bir resmi açıklama yapacaklarını belirtti.  

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