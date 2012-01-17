-Uçağın yeri tespit edildi İZMİR (A.A) - 17.01.2012 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Foça ilçesinde eğitim uçuşu yaptığı sırada kaybolan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçağının bulunduğu yere ''veri olarak ulaşıldığını'' bildirdi. Vali Kıraç, EXPO 2020 logosunun tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının Genelkurmay Başkanlığının koordinasyonunda yürütüldüğünü kaydetti. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Kıraç, ''Uçağın bulunduğu yere veri olarak ulaşıldı. Ekipler dalış çalışmalarını yürütüyorlar. Enkaz inşallah yukarı çıkarılacak. İki pilotun içinde olduğunu düşünüyoruz ama henüz ulaşılmış değil. Yer tespiti yapıldı'' dedi. Çiğli 2. Anajet Üs Uçuş Eğitim Komutanlığından dün havalanan T-37 tipi bir eğitim uçağı kaybolmuş, görgü tanıklarının Foça ilçesinin kuzeyinde Aslanburnu mevkisi yakınlarında eğitim uçağı düştüğünü ihbar etmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.