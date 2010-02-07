Uçağın parçası havadayken koptu

T24 - Santiago Miami seferini yapan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının kanadından büyük bir parça iniş sırasında alışveriş merkezine düştü.





Santiago Miami seferini yapan Boeing 747-400 tipi kargo uçağının kanadından büyük bir parça iniş sırasında alışveriş merkezine düştü.



Amerikan Atlas Air'e ait Boeing 747-400 tipi kargo uçağının kanat paneli, uçak Miami’de inişe geçtiği sırada koptu. Şili’nin başkenti Santiago’dan Miami’ye gelen 5Y-46 sefer sayılı uçak kopan parçaya rağmen sorunsuz bir şekilde inmeyi başardı.



68 kilogram ağırlığındaki panel Miami'deki uluslararası alışveriş merkezinin otoparkına düşse de kaza sırasında alışveriş merkezinde şans eseri kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralana olmadı. Yetkililer, olayın tesadüfen bir felaketle sonuçlanmadığını belirtirlerken, “Kalabalık bir alana düşseydi, ölü ve yaralılarla karşılaşabilirdik” diye konuştu.



Atlas Air ve Amerikan Federal Havacılık Kurumu (FAA) uçağın kanadından parçanın nasıl düştüğünü araştırıyor.





Benzeri Türkiye'de de yaşanmıştı



25 Haziran 2009’da İstanbul-Stuttgart seferini yapan THY’nin Boeing 737-400 tipi ‘Malatya’ uçağının sol kanat flap kapağı da koparak Küçükçekmece’de düşmüştü. Uçak 1000 fit yükseklikteyken ‘fairing’ denilen flap kaportası kopmuş, düşen parça fabrikanın çatısını delmişti.





