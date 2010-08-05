-UÇAĞIN LASTİKLERİ PATLADI ANTALYA (A.A) - 04.08.2010 - İstanbul-Antalya seferini yapan Anadolu Jet'in, Sky Hava Yollarından kiraladığı TC-SKD kanat adlı Boing 737-400 tipi yolcu uçağının arka lastiklerinden dördü iniş sırasında patladı. Biri bebek 101 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağa havalimanındaki itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Antalya Havalimanı Mülki Amiri, Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından saat 20.25'te havalanan Anadolu Jet uçağının, Antalya Havalimanına inişi sırasında teknik bir sorun yaşandığını bildirdi. Soruna hemen müdahale edildiğini, ardından yolcuların havalimanına alındığını belirten Balcıoğlu, yolculardan yaralanan olmadığını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Uçağın Sky Hava Yollarından kiralandığını ifade eden Balcıoğlu, uçakta biri bebek 101 yolcu ile 6 mürettebat olduğunu kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Başmüdürü Osman Serdar da iniş sırasında yolcu uçağının arka lastiklerinden dördünün patladığını söyledi. Serdar, can kaybının yaşanmadığı olayın ardından tekerleklerinin değiştirildiğini ifade etti. -YOLCULAR PANİK YAŞADI- Uçaktaki yolculardan Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Meclis Başkanı Serdar Göksel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan saat 20.25'te hareket ettiklerini, uçağın Antalya Havalimanına sert bir iniş yaptığını anlattı. Arka arkaya iki kez patlama sesi duyduklarını kaydeden Göksel, uçağın ani durmasının ardından havalimanı itfaiye ekiplerinin uçağa köpük sıkarak müdahale ettiğini bildirdi. Uçak içinde büyük panik yaşandığını belirten Göksel, hosteslerin kokpite giderek durumu öğrendiklerini, daha sonra bazı yolcuları ön tarafa çağırarak diğer yolcuları sakinleştirmelerinde yardımcı olmalarını istediklerini söyledi.