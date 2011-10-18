T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uçağımız Kahire'ye gidecek ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 21:20

-Uçağımız Kahire'ye gidecek ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşması dolayısıyla serbest kalan bazı Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesi amacıyla uçağın Kahire'ye gideceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Konya'da İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşması ve Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Filistinli bir heyetin dün Ankara'ya gelerek temaslarda bulunduğunu, Türkiye'nin meseleye insani olarak yaklaştığını belirterek, ''Bizim için insani bir meseledir. Şu anda da uçağımız zannediyorum şu dakikalarda hareket etmiş ya da hareket etmek üzere Kahire'ye gidecekler'' dedi. Bakan Davutoğlu, ''Orada bulunan temsilcilerin ve serbest bırakılanların da kanaatleri alınacak. Hangi ülkeye gitmek istedikleri, bunlar da konuşulacak. Giden heyetimiz de bunları alarak Türkiye'ye getirecekler'' diye konuştu. Bütün Filistinliler için, bütün Ortadoğu'daki halklar için Türkiye'nin zaten kendi vatanları gibi görülmesi gerektiği bir ülke olduğunun altını çizen Davutoğlu, Bunda bir olağanüstü durumun olmadığını, bunun Türkiye'nin barışa bir katkısı olduğunu söyledi. Davutoğlu, ''Bu katkı ne zaman gerekirse o zaman veririz. Sağ salim ülkeye ulaştıklarında da gerekli açıklamaları yaparız'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24