-Uçağımız Kahire'ye gidecek ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşması dolayısıyla serbest kalan bazı Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesi amacıyla uçağın Kahire'ye gideceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Konya'da İsrail ile Hamas arasında varılan tutuklu takası anlaşması ve Filistinlilerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Filistinli bir heyetin dün Ankara'ya gelerek temaslarda bulunduğunu, Türkiye'nin meseleye insani olarak yaklaştığını belirterek, ''Bizim için insani bir meseledir. Şu anda da uçağımız zannediyorum şu dakikalarda hareket etmiş ya da hareket etmek üzere Kahire'ye gidecekler'' dedi. Bakan Davutoğlu, ''Orada bulunan temsilcilerin ve serbest bırakılanların da kanaatleri alınacak. Hangi ülkeye gitmek istedikleri, bunlar da konuşulacak. Giden heyetimiz de bunları alarak Türkiye'ye getirecekler'' diye konuştu. Bütün Filistinliler için, bütün Ortadoğu'daki halklar için Türkiye'nin zaten kendi vatanları gibi görülmesi gerektiği bir ülke olduğunun altını çizen Davutoğlu, Bunda bir olağanüstü durumun olmadığını, bunun Türkiye'nin barışa bir katkısı olduğunu söyledi. Davutoğlu, ''Bu katkı ne zaman gerekirse o zaman veririz. Sağ salim ülkeye ulaştıklarında da gerekli açıklamaları yaparız'' ifadesini kullandı.