-Uçağı kaçırınca bomba ihbarında bulundu ADANA (A.A) - 18.08.2011 - Adana'da bir yakınının cenaze törenine gitmek isteyen kişi, uçağı kaçırınca yerel bir televizyonu arayıp bomba ihbarında bulunarak panik yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Orhan B. (23) bir yakınının cenazesine katılmak üzere Antalya'ya gitmek için bilet aldı. Adana Havaalanına gelen genç, uçağı kaçırdığını öğrenince uçağın erken kalktığını ileri sürerek yetkililerle tartışmaya başladı. Orhan B, bunun üzerine yerel bir televizyon kanalını arayarak, ''Üzerimde bomba var, gelip beni çekin'' diye ihbarda bulundu. Bunun üzerine, yerel televizyon çalışanları, polisi arayarak olay yerine gitti. Televizyon ekibinin geldiğini gören Orhan B, bilet kulübesine koşup camlarını yumruklayarak, aprona bakan pencerenin camlarına tekme attı. Polisler tarafından kelepçelenerek güçlükle etkisiz hale getirilen Orhan B, polis merkezine götürüldü. Orhan B, Antalya'daki 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yakınlarını kaybettiğini, cenaze törenine yetişmek için uçakla gitmeyi planladığını ancak uçak kalkınca tepki gösterdiğini söyledi. Olay, güvenlik kameralarınca görüntülendi.