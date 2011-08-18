T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçağı kaçırınca bomba ihbarında bulundu ADANA (A.A)

18 Ağustos 2011 21:29

-Uçağı kaçırınca bomba ihbarında bulundu ADANA (A.A) - 18.08.2011 - Adana'da bir yakınının cenaze törenine gitmek isteyen kişi, uçağı kaçırınca yerel bir televizyonu arayıp bomba ihbarında bulunarak panik yaşanmasına neden oldu. Alınan bilgiye göre, Orhan B. (23) bir yakınının cenazesine katılmak üzere Antalya'ya gitmek için bilet aldı.  Adana Havaalanına gelen genç, uçağı kaçırdığını öğrenince uçağın erken kalktığını ileri sürerek yetkililerle tartışmaya başladı. Orhan B, bunun üzerine yerel bir televizyon kanalını arayarak, ''Üzerimde bomba var, gelip beni çekin'' diye ihbarda bulundu.  Bunun üzerine, yerel televizyon çalışanları, polisi arayarak olay yerine gitti. Televizyon ekibinin geldiğini gören Orhan B, bilet kulübesine koşup camlarını yumruklayarak, aprona bakan pencerenin camlarına tekme attı. Polisler tarafından kelepçelenerek güçlükle etkisiz hale getirilen Orhan B, polis merkezine götürüldü. Orhan B, Antalya'daki 4 kişinin öldüğü trafik kazasında yakınlarını kaybettiğini, cenaze törenine yetişmek için uçakla gitmeyi planladığını ancak uçak kalkınca tepki gösterdiğini söyledi.     Olay, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24