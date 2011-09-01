Uçağa yolcular en hızlı nasıl alınır?

T24 - Amerikalı bir araştırmacı uçağa yolcuların geleneksel yöntemin yarısı kadar bir sürede alınmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi.



En iyi yöntemin ne olduğu yıllardır araştırma konusuydu. Ancak şimdi bu yöntemler denendi.



Önce pencere kenarı, sonra orta, en son da koridordaki yolcuların oturtulmasını temel alan Wilma metodu, yaygın olarak kullanılan blok yöntemine kıyasla yüzde 40 daha fazla zaman kazandırıyor.



Bununla birlikte "Steffen yöntemi" adı verilen ve pencere kenarı, orta ve koridordaki yolcularının farklı sıralara oturtulmasına dayanan yaklaşımın, uçağa biniş süresini yarı yarıya azalttığı belirtiliyor.



ABD'nin Illinois eyaletindeki Fermi National Laboratory'den astrofizikçi Dr. Jason Steffen 2008 yılında uçak kuyruğunda beklerken, kendini daha iyi yöntemler bulmaya adamaya karar vermiş.



Steffen, uçağa önce arkada oturanların, sonra ortada, sonra da ön sıralardaki yolcuların oturtulduğu geleneksel yönteme alternatif yollarla ilgili bilgisayar simülasyonları yapmış.



Buna göre önce pencere kenarındaki yolcular, gruplar halinde aralarına bir sıra boş bırakılarak oturtuluyor. Örneğin, 12A, 10A, 8A bir grup, 9A, 7A, 5A da başka bir grup oluyor. Sonra bu işlem ortada oturanlar, son olarak da koridorda oturanlar için tekrarlanıyor.



Steffen yöntemi, yolcuların aynı zamanda aynı yeri kullanmaması prensibine dayanıyor.



Yapılan denemede yolcular, geleneksel blok yolcu yöntemiyle yedi, Steffen metoduyla ise 3,5 dakikada uçağa alındı.



Dr. Steffen bu yöntemin havayollarına milyonlarca dolar kazandırabileceğini ancak henüz hiç bir havayolu şirketinin aramadığını söylüyor.





