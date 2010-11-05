-UÇAĞA YAŞLI BİNDİ, GENÇ İNDİ ANKARA (A.A) - 05.11.2010 - Hong Kong-Vancouver seferi yapan Kanada havayollarına ait bir uçak, filmleri anımsatan bir olaya sahne oldu. İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 70-80 yaşlarında görünen ancak "genç elleri olan" Kafkasyalı yaşlı bir yolcu, 29 Ekimde sefer yapan uçaktaki yerini aldı. Ancak uçuş sırasında lavaboya giden yaşlı adam, birkaç dakika sonra 20'li yaşlarında bir Asyalı olarak geri döndü. Olay karşısında şaşkına dönen uçuş ekibinin haber vermesi üzerine, uçak Kanada'ya iniş yapar yapmaz gözaltına alınan yolcunun, Kanada'dan siyasi sığınma hakkı istediği bildirildi. Yolcuya ait bir çantada yaşlı bir adam maskesi, gözlükler ve kahverengi ince bir hırka bulan yetkililer, yakalanan genç adamın kaçak bir göçmen mi yoksa gerçek bir siyasi mülteci mi olduğunu araştırıyor. Olayın terörle ilgisi olmadığı değerlendirmesinde bulunan yetkililer, yine de bu olasılığı soruşturmayı sürdürüyor. Olayın kamuoyuyla paylaşılmasındaki amacın, diğer ülkeleri, suçluların ya da kaçak göçmenlerin sınırda kimliklerini gizlemek için bu tür yollara başvurabileceği konusunda uyarmak olduğu belirtiliyor.