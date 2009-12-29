Uçağa saldırı girişimini El Kaide üstlendi

Arap Yarımadasındaki El Kaide, Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağına saldırı girişiminin, ABD'nin, örgütün, Yemen'deki grubuna yaptığı saldırılara yanıt olduğunu bildirdi.

El Kaide'nin, Arap Yarımadasında faaliyet gösteren kolu adına bir internet sitesinde yayımlanan bildiride, örgüt yandaşlarına bölgedeki Batı büyükelçiliklerinde çalışanların öldürülmesi ve "haçlılara karşı topyekün savaş" açılması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, örgütün saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib'e ileri teknik donanım sağladığı, ancak militanın teknik bir hata yüzünden patlayıcı infilak ettirmekte başarısız olduğu kaydedildi.

23 yaşındaki Abdulmuttalib'in örgüt üyeleriyle eşgüdüm içinde olduğu da belirtilen bildiride, Ömer Faruk Abdulmuttalib'in hüviyeti "Ömer Faruk El Nijiri (Nijeryalı)" olarak bildirildi.

Yemen güvenlik güçleri, ABD istihbaratının yardımıyla bu ay Yemen'deki El Kaide üyelerine iki kez hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ikincisi, başarısız uçak düşürme eyleminden bir gün önce yapılmıştı.

Arap Yarımadasındaki El Kaide, Suudi Arabistan ve Yemen'deki militanların ittifakından oluşuyor.