T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uçağa saldırı girişimini El Kaide üstlendi

29 Aralık 2009 00:29

Arap Yarımadasındaki El Kaide, Amsterdam-Detroit seferini yapan yolcu uçağına saldırı girişiminin, ABD'nin, örgütün, Yemen'deki grubuna yaptığı saldırılara yanıt olduğunu bildirdi.

El Kaide'nin, Arap Yarımadasında faaliyet gösteren kolu adına bir internet sitesinde yayımlanan bildiride, örgüt yandaşlarına bölgedeki Batı büyükelçiliklerinde çalışanların öldürülmesi ve "haçlılara karşı topyekün savaş" açılması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, örgütün saldırı girişiminde bulunan Nijeryalı Ömer Faruk Abdulmuttalib'e ileri teknik donanım sağladığı, ancak militanın teknik bir hata yüzünden patlayıcı infilak ettirmekte başarısız olduğu kaydedildi.

23 yaşındaki Abdulmuttalib'in örgüt üyeleriyle eşgüdüm içinde olduğu da belirtilen bildiride, Ömer Faruk Abdulmuttalib'in hüviyeti "Ömer Faruk El Nijiri (Nijeryalı)" olarak bildirildi.

Yemen güvenlik güçleri, ABD istihbaratının yardımıyla bu ay Yemen'deki El Kaide üyelerine iki kez hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ikincisi, başarısız uçak düşürme eyleminden bir gün önce yapılmıştı.

Arap Yarımadasındaki El Kaide, Suudi Arabistan ve Yemen'deki militanların ittifakından oluşuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24