"Uçağa acil iniş izni verilmedi, Medellin Havalimanı'na 17 km kala yakıt yetersizliğinden yere çakıldı"

n ve 76 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Habertürk'ten Alper Öcal, pilot ile kokpit konuşmalarında uçağın pilotunun acil iniş istediğini ancak kulenin bir başka uçağa öncelik vermesi nedeniyle yakıtı biten uçağın Medellin havalimanına 17 kilometre kala yere çakıldığını söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, 72 yolcu ve 9 mürettebatıyla düşen uçaktaki yolcular önce Sao Paulo'nun Guarulhos Havalimanından tarifeli uçakla Bolivya'nın Viru Viru Havaalanına gelmişti. Oradan da LaMia Havayoluna ait charter uçakla maçın oynanacağı Medellin'e gitmek için yeniden havalanmıştı. Uçağın pilot ekibinin, düşmeden önce ineceği Jose Maria Cordova kontrol kulesiyle yaptığı görüşmeler aydınlanmaya başladı.

Neden aktarmasız uçulmadı?

Oysa gelen bilgilere göre Brezilya kulübü başlangıçta Brezilya'dan Kolombiya'ya doğrudan uçuş planlamıştı fakat bu plan LaMia şirketinin ne Brezilya ne de Kolobmiya menşeli olduğu gerekçesiyle reddedildi. Chapecoense'nin mütevazı bütçesi de başka tür bir uçakla direkt sefer yapmaya izin vermedi. Mevcut rotada karar kılındı. Oysa finale çıkmış Chapecoense takımının iyi bir havayolu sponsoru olsa toplam 10 saat sürecek bu aktarmalı yolu doğrudan 8 saat 15 dakikada alabilirdi.

Santa Cruz ve Medellin arasındaki uçuş 1605 deniz mili uzunluğunda yani 2972 kilometre. Öte yandan, kısa ve orta mesafeler için tasarlanan Britanya üretimi standart bir RJ-85 tipi uçağın maksimum yakıtla alabileceği yol, resmi teknik raporlarına ve aşağıdaki grafikte yeşil çizgiyile gösterildiği üzere 1600 deniz mili yani 2960 kilometre.

Yani, eğer uçakta yedek bir yakıt tankı yoksa uçağın düşmesi kaçınılmaz. Yük seviyesinin hafif olması hâlinde dahi hata kaldırmayacak düzeyde bir rota planlanıyor ve uçuş sırasında herhangi bir aksaklık durumunda Bogota yakınlarında yakıtının biteceği sır değil.

Acil iniş izni verilmedi

Hikâyenin en acıklı kısmı ise Chapecoense'yi taşıyan 2933 sayılı uçağın yakıt problemleri nedeniyle Jose Maria Cordova havalimanı kontrol kulesinden iniş için öncelik istemesi ve aldığı cevap.

İniş için öncelik istiyoruz, iniş için öncelik istedik. Yakıt problemimiz var.Pilot Quiroga

Bir sorunumuz var, acil iniş yapan bir başka uçak var. Devam edemezsiniz.Medellin Kontrol Kulesi

Kulenin bahsettiği uçak, Bogota - San Andres arasındaki seferini yapmakta olan ve yine yakıt ve yanı sıra teknik problemler yaşayan Viva Colombia Havayolu'na ait Airbus A320 tipi iki jet motorlu FC8170 sayılı uçağı. Öncelikli acil iniş izni Kolombiyalılara verilirken, havada Chapecoense'yi taşıyan uçak için 21 bin fitte kalması söyleniyor. Yaklaşık 15 dakika boyunca daireler çizen uçak, düşük hız ve alçak irtifada giderek menzilini artırmak istemesine rağmen sonunda elektronik problemler de yaşamaya başlıyor.

Kolombiya'dan Radio Caracol'un iddiasına göre pilot Miguel Quiroga acil iniş isteğini yineliyor. Kule bu kez izin veriyor ancak güç sorunları yaşayan araç Medellin'in 22 km güneyine, havalimanına 17 km kala düşüyor.

LaMia firmasının yetkilisi ve eski bir asker olan General Gustavo Vargas'a göre eğer pilot inebileceğini düşünmeseydi devam etmez ve yakıt problemini çözmek için alternatif olarak belirlenen Bogota'ya yönelirdi.

Gelen haberler de bunu destekler nitelikte. Zira uçuş planında Medellin'e varış öncesinde ilk olarak Bolivya'nın Cobija kentinde, sonra da Bogota/Kolombiya'da yakıt ikmâli öngörülmüş. Oysa Pilot Albay Miguel Quiroga inisiyatif kullanarak hem Cobija hem de Bogota'yı transit geçerek rotasına devam ediyor. Kaza anında patlama ve yangın olmamasının nedeni olarak ise; pilotun güç kaybederek düşmeye başlayan uçağın kalan yakıtını da boşaltması gösteriliyor. Uzmanlara göre kazadan sağ kurtulmalarının başka bir yolu yok.

Kaza önlenebilir miydi?

Viva Colombia'ya ait acil iniş yapan diğer uçakta bulunan Maysa Ramos Brito isimli bir yolcu ise yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Uçakta 45 dakika bekletildik. Kolombiyalılar neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkaracaktı, isyan ettiler çünkü Bogota'ya dönüp sonraki gün varış yerine gidebilirmişiz.Maysa Ramos Brito





"Size yaşadığım en tuhaf/korkunç deneyimi anlatayım. Hani o düşen uçak var ya? İşte o az kalsın benim uçağım olabilirdi!!! Kolombiya'da bir arkadaşımla tatil yapıyordum. 3 gün Kolombiya'da kaldıktan sonra Bogota'ya gittik. Uçak rötar yaptı ama yine de kalktık. Pilot, rotanın tam ortasında teknik problemlerin yanı sıra yakıt sorununun olduğunu belirtti.

Yakıt sızıntısından dolayı, öbür uçağın inmesi gereken Jose Maria Cordova'ya acil iniş yapılacağını söyledi. Korktuk fakat iniş gerçekleşti. Uçakta 45 dakika bekletildik. Kolombiyalılar neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkaracaktı, isyan ettiler çünkü Bogota'ya dönüp sonraki gün varış yerine gidebilirmişiz.

Tüm bu karmaşa esnasında kötü haber geldi. Polis, bizim acil durum anında bulunmamızdan ve iniş yapıyor olmamızdan dolayı diğer uçağın başaramadığını söyleyerek inişimizi beklemeye başladıklarını belirtti. Bu bekleme süresinde kuleyle irtibatı kaybetmişler ve yakıtları da bitmiş. Peki ya önce onlar inseydi ? Belki de bizim uçağımız çakılacaktı."

Hava kontrol radarlarından Chapecoense'nin düşen uçağından önce üç inişin gerçekleştiği anlaşılıyor. Başta Panama civarından dönen ve 2933 sayılı düşen uçağın önüne izin verilerek iniş yapan Viva Colombia seferi olmak üzere, diğer uçakların başka bir havalimanına yönlendirilip yönlendirilemeyecekleri ve Chapecoense uçağının kurtarılıp kurtarılamayacağı ilerleyen günlerde çok tartışılacağa benziyor.