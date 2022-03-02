Üç yılda ikinci kez kazı kazanda 10 milyon dolarlık ödül kazandı

New York'taki Nassau County'de yaşayan Juan Hernandez, 2019'da benzer bir şans oyunu ödülü kazandıktan sonra bu ay da evine 10 milyon dolarlık Deluxe kazı kazan oyununun en yüksek ödülüyle birlikte döndü. Kazanan bileti Hempstead'deki Stop & Shop mağazasından satın alan Hernandez, devlet vergi stopajlarının ardından 6 milyon 510 bin dolarlık ödemeyi almayı tercih etti.

New York Piyangosu, Hernandez'in 2019'da 350 milyon dolarlık Cash Spectacular kazı kazan biletlerindeki en büyük ikramiyeyi de kazandığını açıklarken Hernandez ise şakayla bunu "hâlâ harcamaya çalıştığını" söyledi. 22 Şubat'taki basın toplantısında, "Hâlâ 2019'da kazandığım 10 milyon doları harcamaya çalışıyorum" dedi.

"İhtiyaç sahiplerine bağışlayacağım"

Hernandez, Facebook sayfasındaysa kazandığı ikinci meblağı ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını belirtti. 28 Şubat'ta sayfasında paylaştığı gönderide Wesley Hunter isimli bir kişi yardımları için Hernandez'e teşekkür ederken bunun pandeminin ardından nasıl imdadına yetiştiğini anlattı.

Gönderide, "Para yardımınız sayesinde yeni bir kamyon alabildim ve aylarca bocaladıktan sonra tekrar çalışmaya başlayabildimSizin gibi insanlar herkese ilham veriyor. Bu cömert davranış için teşekkür ederim." yazıyordu.

New York Piyangosu'na göre Deluxe kazı kazan oyunun hâlâ verilmemiş üç adet daha 10 milyon dolarlık ödülü bulunuyor.

Hernandez'in şans oyununu iki kez kazanması son derece nadir bir olay. Aslına bakılırsa, New York Piyangosu'na göre kazı kazandaki en yüksek ödülü kazanma olasılığı 4 milyon 600 binde bir. USA Today ise Deluxe kazı kazan oyununda 10 milyon dolarlık ödülü kazanma olasılığının 3 milyon 520 binde bir olduğunu bildiriyor.

Ödülü iki kez kazanmak ihtimaller dahilinde olmayan bir durum gibi görünse de bu ilk kez yaşanmıyor.

Geçen yıl ekim ayında emekli bir kamu hizmeti çalışanı, Maryland'in kazı kazan loterisinde birkaç yıl içinde ikinci kez 2 milyon dolar kazanmıştı. Kazançlarıyla ne yapmayı planladığına gelince, talihli adam Maryland Piyangosu'na yaptığı açıklamada parasını aile tatili ve emekliliğinin finansmanı için kullanacağını belirtmişti.