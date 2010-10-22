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Politika

Üç yıl önceki hareketin izahı

Güner’in, Cumhurbaşkanı’nın eşi Hayrünnisa Gül ile tokalaşmadığı yönünde halen devam eden tartışmalara yanıt geldi...

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Genelkurmay,  Korg. Güner’in, 3 yıl önce Cumhurbaşkanı ve eşini karşılama töreninde çekiklen fotoğrafın basına yanlış yansıdığını, Güner'in Ankara Valisi ile sohbet etmekte iken, tören için yerine doğru hareket etmekte olduğunu dile getirdi. 

Korg. Güner (1) No’lu noktada yerini almak zorundaydı. Eğer, yoğun yağış gibi bir nedenle manga çıkarılmasaydı, Korg. Güner de, Ankara Valisinin yanında bulunuyor olacaktı. Hürriyet'te yer alan haber şöyle: 

Genelkurmay Başkanlığı, 19 Eylül 2007’de Ankara Garnizon Komutanı olan şimdiki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner’in, Cumhurbaşkanı’nı karşılarken, “Eşi Hayrünnisa Gül ile tokalaşmadığı” yönünde halen devam eden tartışmalara net bir açıklama getirdi. Türban sorunun tartışıldığı şu günlerde Genelkurmay Başkanlığı, “Güner’in görüntülerde yer alan hareketi, Ankara Valisi ile sohbet etmekte iken, tören için yerine doğru hareket etmesinden ibarettir” dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi önceki gün Kayseri’ye giderken, Esenboğa Havaalanı’ndaki uğurlama töreninde, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Yaşar Güler de yer aldı ve First Lady Gül ile tokalaştı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki resmi karşılama törenine Hayrünnisa Gül’ün de katılması ve 29 Ekim’deki tek resepsiyon kararı, havaalanındaki protokol konusunu da yeniden gündeme getirdi. Hürriyet, “Geçmişte Garnizon Komutanı Arslan Güner tokalaşmazken şimdiki komutan tokalaşıyor. Genelkurmay’ın bu konudaki tavrı nedir” sorusuna Genelkurmay, “Bilgi notu” ile yanıt vererek, şunları vurguladı:  


Güner’in tarzı farklı yansıdı

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın uğurlanması ve karşılanması, uzun yıllardır TSK Protokol Yönergesindeki esaslara göre yapılıyor. Bu yönergede ve uygulamalarda bir değişiklik yok. Tören, kıt’alı (mangalı) veya kıt’asız oluşuna göre uygulamada farklılık gösteriyor. Zaten bu iki çeşit törenle ilgili algılama farklılığından dolayı Korg. Aslan Güner’in hareket tarzı basına farklı yansıdı. 


Üç yıl önceki hareketin izahı

Bu olayın doğrusu şu şekildedir: Havaalanında yapılan uğurlama ve karşılama törenlerinde gündüz şartlarında manga çıkarılır. Gece şartlarında ve yoğun yağmur gibi manganın çıkarılamayacağı kötü hava şartlarında ise mangasız uğurlama ve karşılama yapılır. 19 Eylül 2007 tarihinde yapılan, Sayın Cumhurbaşkanını karşılama töreni manga çıkarılarak icra edildi. 


Güner o zaman açıklamıştı

TSK Protokol Yönergesine göre, Garnizon Komutanı Korg. Güner, yönergeye uygun bir karşılamayı icra etti. Bilahare, konu ile ilgili olarak kendisine soru soran bazı medya mensuplarına şu açıklamayı yapmıştı: ‘Arkadaşlar, manga ile yapılacak karşılamanın şekli Genelkurmay Başkanlığınca emredilen şekliyle icra edildi. Şimdiye kadar bu karşılama askeri havaalanında yapıldığı için, nasıl bir tören olduğunu göremiyordunuz. İlk defa Esenboğa’da sivil havaalanında yapıldı. Buna, lütfen başka anlamlar yüklemeyin.’(Bu açıklamanın görüntüleri de arşivlerde var)


Yerini almak zorundaydı

Korg. Güner’in görüntülerde yer alan hareketi, Ankara Valisi ile sohbet etmekte iken, tören için yerine doğru hareket etmesinden ibaret. Çünkü, ilişikteki şekilde de görüleceği üzere, Korg. Güner (1) nolu noktada yerini almak zorundaydı. Eğer, yoğun yağış gibi bir nedenle manga çıkarılmasaydı, Korg. Güner de, Ankara Valisinin yanında bulunuyor olacaktı. Eğer, o günlerde Genelkurmay Başkanlığınca yapılan uygulamanın TSK Protokol Yönergesine göre uygun olduğu yönünde bir açıklama yapılmış olsaydı, belki bu yanlış algı bugüne kadar devam etmeyebilirdi.”


Köşk ile soğukluk iddiası

Son yapılan Yüksek Askeri Şura’da, Güner’in Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasına Çankaya Köşkü’nün, bu tokalaşma krizi nedeniyle soğuk baktığı iddia edilmişti. Güner, Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, ölümüne dek, onun Başyaveri olarak Çankaya Köşkü’nde görev yapmıştı. 

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