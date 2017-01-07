Üç yeni KHK: 8 bin 323 kişi görevden çıkarıldı

Olağanüstü hâl kapsamında Cuma akşamı üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı.

679, 680 ve 681 numaralı KHK'lar kapsamında 8 bin 323 kişi görevinden çıkarıldı.

Görevden çıkarılmaların gerekçesi olarak "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyelik veya irtibat" gösterildi.

Görevden çıkarılanlar arasında Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da 1 kişi bulunuyor.

Üniversitelerden 631 akademik personel ve 155 idari personel de görevden çıkarıldı.

Başbakanlık'a bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 135 kişi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan 19 kişinin de görevlerine son verildi.

Öte yandan önceki KHK'larla görevden alınan 278 kişi de görevine iade edildi. Bunların arasında 42 akademiyen de bulunuyor.

83 dernek kapatılırken önceki KHK'lar ile kapatılan 7 dernek yeniden açıldı.

Kapatılan dernekler arasında Terör Mağdurlarına ve Ailelerine Yardım Derneği, Ankara Demokratik Haklar Derneği, Diclekent Halk Evi Derneği, Antep Ekoloji Derneği, İstanbul Kürt Enstitüsü Derneği, Demokrat Araplar Derneği, Rize Köylerini Kalkındırma Derneği, Roboski için Adalet Yeryüzü için Barış Derneği ve Munzur Doğal Yaşamı Koruma Derneği gibi çeşitli dernekler var.

Açılan 7 dernek ise şöyle:

Düzce Gelişim ve Eğitim Derneği, Florya Araştırma, Kültür, İlim ve Hizmet Derneği, Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği, Malatya Verem Savaş Derneği, Darende Spor Klübü Derneği, Darende Kültür Sanat Derneği, Rumeliden Anadoluya Kültürlerarası Diyalog Derneği.

KHK'larla kapatılan 11 yerel gazete de tekrardan açıldı.

Özel güvenlik görevlilerine verilen silah taşıma yetkisi de genişletildi. Eskiden görevli oldukları alanda silah taşıma yetkisi olan güvenlik görevlilerin, şüphelilerin takibi gibi istisnai durumlarda görev alanlarının dışına silahla çıkmasına izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan KHK'lar ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ancak yabancı ülkelerde bulunan kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yapılan "yurda dön" ilanına rağmen üç ay boyunca yurda dönmeyen kişileri vatandaşlıktan çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak.

Medya kuruluşlarının lisans başvuruları 'milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı' nedeniyle reddedilebilecek.

Ayrıca Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle irtibatı bulunan medya kuruluşlarının lisans başvuruları reddedilecek.

Yayın yasak ve kısıtlamalarına uymayan basın kuruluşlarının yayınları bir gün durdurulacak.

Bir yıl içinde tekrar uymadıkları takdirde 5 güne kadar, ikinci tekrarda 15 güne kadar yayın durdurma cezası getiren KHK'lar, üçüncü tekrarda ise yayın lisansının iptalini öngörüyor.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma yetkisine sahip olacak.

"Terörle mücadele kapsamında" ele geçirilen silah ve mühimmatlar, delil olarak ihtiyaç duyulmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.

İlişiği kesilmiş korucular "operasyonel faaliyetler maksadıyla" tekrardan göreve çağırılabilecekler.

Uzman erbaş ve uzman çavuşluk için lise mezunu olma şartı aranmayacak.

İlköğretim mezunları arasında ihtisas gerektiren sınıf ve branşlarda çok üstün başarı belgesi alanlar; Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş ve çavuş olabilecek.