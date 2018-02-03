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Dünya

Üç yaşındaki çocuk annesinin cesediyle bir hafta yaşadı

Çocuğun yemek ararken musluğu açık bırakması üzerine evi su basarken; sızıntıyı fark eden komşular polise haber verdi

03 Şubat 2018 00:22

Hollanda'da 3 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra görevliler tarafından bulundu. Köpeğiyle birlikte bir hafta boyunca annesinin cesediyle aynı evde kalan kız çocuğunun iyi olduğu ve koruyucu aile yanına verildiği kaydedildi.

Kalp hastası olan 41 yaşındaki annenin, doğal yolla öldüğü belirtildi. Bölgesel yayın yapan Rijmond TV'ye göre, Rotterdam'ın batısında bir apartmanda meydana gelen olayda, üç yaşındaki çocuk annesinin cesedi ile bir hafta aynı ortamda yaşadı. Çocuğun yemek ararken musluğu açık bırakması üzerine evi su bastı. Su sızıntısı üzerine kapıyı çalan alt komşuları, içeriden ses gelmeyince polisi aradı.

Geçen hafta olay yerine gelen polis, evde annenin cesedi ile üç yaşındaki kız çocuğu ve bir köpek buldu. Gençlik ve bakımdan sorumlu belediye başkan yardımcısı Sven de Langen, olayı "oldukça trajik" diye değerlendirdi. De Langen, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir koruyucu aile yanına verildiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Anne ve çocuğun durumunun sağlık ve bakım kuruluşları tarafından bilindiği belirtildi. Sağlık ve Gençlik Müfettişliği, durumlarının bilinmesine rağmen bir hafta boyunca anne ve çocuğunun kontrol edilmemesi nedeniyle soruşturma başlattı.

Ölen kadının ailesi, sağlık ve bakım kuruluşlarını suçladı. Ablasının yardım çağrısında bulunduğunu ve kalp hastası olduğunun bilindiğini belirten kız kardeşi, "Takip ediyoruz dediler. Ablamın öldüğü bir hafta nasıl fark edilmez?" dedi.

Çocuk Koruma Kurumu'nun, hasta kadın ve çocuğu ile en son 2016 yılında iletişime geçtiği açıklandı. Soruşturma nedeniyle ilgili kurumlar tarafından kapsamlı açıklama yapılmadı.

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