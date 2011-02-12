T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÜÇ ÜNİVERSİTE 43 AKADEMİSYEN ALACAK ANKARA (A.A)

12 Şubat 2011 12:25

-ÜÇ ÜNİVERSİTE 43 AKADEMİSYEN ALACAK ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Hacettepe Üniversitesi 18, Gazi Üniversitesi 23, Turgut Özal Üniversitesi de 2 öğretim elemanı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre, Hacettepe Üniversitesi, Tıp, Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilmek üzere 9 profesör, 9 doçent alımında bulunacak. Gazi Üniversitesinin alacağı 23 yeni öğretim üyesinin ise 9'u profesör, 14'ü doçent olacak.  Yeni öğretim üyeleri, Gazi Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görev yapacak. Ankara Turgut Özal Üniversitesi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2 profesör alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24