-ÜÇ ÜNİVERSİTE 43 AKADEMİSYEN ALACAK ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Hacettepe Üniversitesi 18, Gazi Üniversitesi 23, Turgut Özal Üniversitesi de 2 öğretim elemanı alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyurulara göre, Hacettepe Üniversitesi, Tıp, Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilmek üzere 9 profesör, 9 doçent alımında bulunacak. Gazi Üniversitesinin alacağı 23 yeni öğretim üyesinin ise 9'u profesör, 14'ü doçent olacak. Yeni öğretim üyeleri, Gazi Üniversitesinin Fen-Edebiyat, Eğitim, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda görev yapacak. Ankara Turgut Özal Üniversitesi ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2 profesör alacak.