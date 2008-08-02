Uç Uç Kelebek

Çocuğunuzla birlikte keyif alarak yapabileceğiniz bir tatlı tarifine ne dersiniz?



Hazırlama süresi: 30 dakika



8 kişilik



Gerekli malzemeler



125 gr tozşeker

Yarım limonun kabuğu

6 yumurta

2 çorba kaşığı tozşeker

150 gr un

1 su bardağı çilek suyu

Tuz

500 ml krema

75 gr pudraşeker

500 gr çilek

1 çorba kaşığı limon suyu

Hindistan cevizi

Renkli şekerlemeler



Hazırlanışı



İşte birlikte hazırlayacağınız bir tarif. Yumurta aklarını sarılarından ayırın. Çocuğunuz şeker, rendelenmiş limon kabuğu ve yumurta sarılarını bir kasede 5 dakika çırpsın. Sakın üstü kirlenir diye endişelenmeyin. Ayrı bir kapta yumurta aklarını tuz ile çırparak siz kar haline getirin. Şekeri ekleyip çırpın. İki karışımı aynı kapta birleştirin. Unu ekleyip çırpın. Yağlanmış unlanmış kek kalıbına malzemeyi dökün. Pandispanya hamurunu önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Izgara telinin üzerine alıp soğumaya bırakın. Yıkanmış çilekleri çocuğunuz kağıt havlu ile kurulasın. 200 gr çileği pudraşeker ve limon suyu püre yapın. Kalan çilekleri ise süsleme için siz dilimleyin. Kremayı, sertleşene kadar mikserin yüksek ayarında çırpın. Çilek püresini çocuğunuz ekleyebilir. Soğuyan pandispanyayı önce iki kata ayırın sonra da ortadan ikiye bölün. Katları çilek suyu ile ıslatın. Pasta kremasının yarısını ilk katın üzerine sürün ve dilimlediğiniz çileklerin bir kısmını serpiştirip ikinci katı üzerine kapatın. Kalan krema ile pastanın dışını kaplayın. İki parçayı sırt sırta servis tabağına yerleştirin. Pastanın üzerini

çilek, hindistan cevizi ve şekerlemeler ile üzerini süsleyin. Pipetleri kelebeğin anteni olarak yerleştirin. Servis yapın.



(Lezzet)