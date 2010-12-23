-ÜÇ TÜRK HAKEMİ UEFA'DA KATEGORİ ATLADI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - FIFA kokartlı Türk hakemler Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın, uluslararası maçlardaki başarılı yönetimlerinden dolayı UEFA'da bir üst kategoriye yükseltildiği, Cüneyt Çakır'ın ise 1. kategorideki yerini koruduğu açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Aydınus ve Göçek 2. kategoriye, Özkahya ise 3. kategoriye yükseldi. Elit hakem kategorisine yükselmesi beklenen Cüneyt Çakır'ın ise 1. kategorideki yerini koruduğu kaydedildi. Açıklamada şu bilgiler verildi: ''FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, en üst kategori olan elit hakem kategorisinden sonra gelen 1. kategorideki yerini korudu. Fırat Aydınus ve Hüseyin Göçek ikinci kategoriye yükseldi. Böylece halihazırda bu kategoride yer alan Bülent Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin UEFA 2. kategorideki hakem sayısı ilk defa 3'e yükseldi. Avrupa'dan toplam 55 hakemin yer aldığı 2. kategoride, Türkiye en çok hakemi olan ülkelerden biri oldu. Halis Özkahya da UEFA 3. kategoriye yükseldi. FIFA kokartlı bayan hakemlerimiz Tuğba Tosun Ayer, Dilan Deniz Gökçek ve Kadriye Gökçek ise kategorilerini korudu. Tuğba Tosun Ayer ve Dilan Deniz Gökçek, 28 hakemin bulunduğu 2. kategoride, Kadriye Gökçek de 3.kategoride yer aldı.''