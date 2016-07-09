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Yaşam
Deutsche Welle

Üç tür tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya Doğa ve Doğa kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Borneo orangutanın yanı sıra balina köpekbalığı ve çekiç başlı köpekbalığının da türünün tükenme tehlikesi altında olduğunu açıkladı.

09 Temmuz 2016 20:32


Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve avlanma, Borneo orangutanının türünün tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Cenevre merkezli Dünya Doğa ve Doğa kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre dünyanın en büyük balık türü olan çekiç başlı köpek balıkları ve balina köpekbalıkları da Borneo orangutanıyla aynı kaderi paylaşıyor.

IUCN'nin son yayınladığı ‘'Kırmızı Liste''de Borneo orangutanından ‘'kritik bir biçimde tehlikede olan bir tür'' olarak bahsediliyor. 1973'te Borneo orangutanlarının nüfusu 288 bin 500 iken bu rakam günümüzde 100 bine kadar gerilemiş durumda. IUCN'ye göre bu hayvanların doğal yaşam koşulları korunmaz ve avlanmalarının önüne geçilmezse nesilleri 50 yıl sonra tükenmiş olacak.

Balıkların en büyüğü tehlikede

‘'Tehlike altında olan türler'' listesinde yer alan çekiç başlı köpek balıklarıyla balina köpek balıkları için de riskin kontrolsüz avlanma nedeniyle giderek arttığına yer veriliyor. 12 metre 65 santime varan uzunluklarıyla dünyanın en büyük balıkları olan balina köpekbalıkları özellikle eti ve bazı Asya ülkelerinde sabun yapımı için kullanılan yüzgeçleri için avlanıyor.

Hindistan, Tayvan ve Filipinler gibi kimi ülkeler bu türü korumak üzere avlanmalarına sınırlamalar getirirken, Çin, Umman ve uluslararası sularda bu hayvanlar hâlâ avlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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