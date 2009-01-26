Üç tekerlek dönemi başladı

Dört tekerlek modası geride mi kalıyor? Geleceğin araçlarını tasarlamaya çalışan firmalar üç tekerleklere yöneldi. Motosiklet ya da otomobil, bu araçlar alışkanlıklarımızı değiştirecek



Teknoloji ilerledikçe ve araçlar küçüldükçe, lastik sayıları da azalıyor. Son dönemde üç tekerlekli araçlara karşı beklenmeyen bir ilgi var. Dünyanın önde gelen otomotiv firmaları, otomobil mi yoksa motosiklet mi olduğu bile tam olarak anlaşılmayan, "üç tekerlekli" araç konseptlerine ağırlık vermeye başladı. Günümüzde eşlerine çok rastlamasak da yakın gelecekte bu durum değişecek gibi gözüküyor. İşte devrim yaratmaya aday üç tekerlekli araçlar...



Boom Trikes

2008 Paris Otomobil Fuarında görücüye çıkan en ilginç araçlardan biri de Boom Trikes’a aitti. Bu üç tekerlekli motosikletin en önemli özelliği ise performansında gizli... Ford’un arabalarında kullandığı 1600 cc’likZetec motora sahip bu araç saatte 170 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. 1 tonluk araçta 2 kişi rahatlıkla yolculuk yapabiliyor.



Seat Caravela

Andre Fangueiro tarafından dizayn edilen " Caravela ", hem dizayn hem de performans açısından öne çıkan bir konsept araba. Şehir içinde ve otoyollarda sürüşe yeni bir boyut katmak için tasarlanan aracın fikir babası olarak ise yine üç tekerlekli Piaggio Ape gösteriliyor. Öte yandan Caravela tam bir çevre dostu. Sıfır emisyon sağlayan hidrojen motoruyla 110 kilometre hıza ulaşmak mümkün.



Sidam Xnovo

Fransız firması Sidam’ın Xnovo’su arabayla scooter arasına sıkışıp kalmış bir üç tekerlekli araç. İki türlü de yorumlamak bazı noktaları atlamak anlamına geliyor. Tasarım cılarak oldukça başarılı gözüken Xnovo’nun ilk etapla benzinli versiyonlarının üretilmesi, ileride ise elektrikli veya hybrid motorlara geçilmesi planlanıyor. Satış fiyatı ise 12 bin dolar civarmda olacak.



Wind Light Vehicle

Wind Light Vehicle hiç şüphesiz üstedeki en fütüristik araç. Rüzgar sörfünden esinlenilerek dizayn edilen araçta üç şekilde seyahat edilebiliyor. Bunlardan ikisi aracın üzerinde bulunan ve gerektiğinde yelken görevi gören aparat yardımıyla sağlanırken, son metod rüzgar olmadığı zamanlar için tasarlanmış elektrikli motor. Böyle bir durumda üç tekerleğin de içinde bulunan elekrik motorları araca hareket sağlamak için yeterli oluyor. Gelecekteki " üçteker’lerin bir örneği olarak yorumlansa da şu an için herhangi bir üretim söz konusu değil.



Persu Hybrid

Eski adıyla VentureOne yeni adıyla Persus Hybrid, Persu Mobility tarafından 2010 yılında üretmek için tasarlanan üç tekerlekli bir motorsiklet. Saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen araçta bulunacak olan " Dynamic Vehicle Control " sistemi her türlü durumda direnç ve istikrar sağlıyor. Üretilecek araç tam olarak tamamlanmasa da, Persu Hybrid’in 635 kilogram civarında olması ve Amerika’da 20 ile 25 bin dolar arasında bir fiyattan saüşa sunulması planlanıyor.



Wolkswagen GX3

2006 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk olarak tanıtılan ve katılımcıların yoğun ilgisini çeken Wolkwagen’in konsept motosikleti GX3, 4 silindirlik 1. 6 motoruyla, 100 kilometreye 5, 8 saniyede çıkabiliyor. Normal Wolkswagen çizgisinin çok dışında bir dizayna sahip olan GX3’ün üretime sokulması düşünülse de bu konuda henüz net bir açıklama yapılmış değil. Uzmanlara göre güvenlik problemlerinin henüz tam anlamıyla aşılamaması üretime geçilmesinin önünde bulunan en ciddi engel.



Peugeot’dan "üç teker" atağı

Ekonomik kriz yüzünden şu sıralar zor günler geçiren ünlü Fransız otomobil firması Peugeot, geleceğin "üç tekerlerine" en çok yatırım yapan şirketlerden birisi. Öyle ki bu kategoride, bir tanesi Peugeot’nun konsept yarışmasında ödül almış iki adet üç tekerlekli araçtan bahsetmek mümkün...



Peugeot RD

Peugeot’nun bu konsept aracı, 2008’de düzenlenen Peugeot Dizayn Yarışması’nın galibi… 25 yaşındaki Kolombiyalı Carlos Arturo Torres Tovar tarafından tasarlanan araç, elektrikli motor gücüyle hareket ediyor. Bir kişinin seyahat edebildiği RD, özellikle uzun yollar için dizayn edilmiş.





Peugeot HyMotion 3

Peugeot HyMotion 3’de hem scooter hem de araba olarak yorumlanabilir. Bu aracın en önemli özelliği lastiklerinde gizli... Öndeki lastiklerinde iki adet elektrikli motor bulunurken, arka lastiğinde de dizel bir motor mevcut. Yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşabilen bu çevre dostu aracın üzerindeki cam bölme, sizi olası yağışlara karşı korurken, seyahat halinde ferah bir ortam sunuyor.



Can-Am Spyder

