‘Üç Sivas sanığı Polonya’da yakalandı’

T24 - Sivas katliamının sanıklarından 3’ünün Polonya’da yakalandığı öne sürüldü. Zanlılıların isimlerinin açıklanmasını isteyen müdahil avukatı Şenal Sarıhan, sanıkların iade edilmesini talep etti.







20 yıl önce Madımak Oteli’nde 37 kişinin yakılarak öldürülmesine ilişkin davanın müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan, Adalet Bakanlığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek ''Polonya'da yayın yapan bir televizyonun internet üzerinden gerçekleştirdiği yayınlarda, Polonya Almanya sınırında bir araçta, Sivas katliamı davasından aranan 3 Türk vatandaşının yakalandığı haberinin yer aldığını'' bildirdi.



Sarıhan, konuya ilişkin bir dilekçeyi dün özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, bugün de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi ile Adalet Bakanlığına verdiğini bildirdi. Sarıhan, dilekçenin bir örneğini de gazetecilere dağıttı.



Dilekçede, ''Polonya'da yayın yapmakta olan TVN24 adlı televizyonun internet üzerinden gerçekleştirmiş olduğu yayınlarda, 3 Ekim 2011 ya da bir gün önce Polonya-Almanya sınırında ortak bulundukları bir araç içinde, Sivas katliamı davasından aranmakta olan üç Türk vatandaşının yakalandığı haberinin yer aldığı'' bildirilerek, şunlar kaydedildi:



''Bu kişilerin isimleri, Polonya Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası ya da benzer adı taşıyan yasa nedeniyle basın organlarına verilmemektedir. Yine ülke yasalarına göre yakalanan kişileri tutma süreleri 40 günle sınırlıdır. Ancak edindiğim bilgiye göre, bu kişilerin adları ve açık kimlikleri, Türk ilgili makamlarına bildirilmiş bulunmaktadır.



Anılan haberin doğruluğu halinde, anılan sanıkların, cezalarının kesinleşmiş olması halinde zamanaşımına uğramadan infazının, yine dava zaman aşımı dikkate alınarak, cezaları kesinleşmişse yargı önüne tez elden çıkarılmalarının sağlanabilmesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarına bilgi verilerek, açık kimliklerinin öğrenilmesini talep ediyoruz.



Sivas'ta yaşanan vahşetin yinelenmemesi ve halkın adalet duygularının tatmini için sanıkların Türkiye'ye iadesi konusunun özel bir önem taşıdığı açıktır.



Sanıkların iadesinin ve yargılanmasının acilen gerçekleştirilmemesi halinde adaletin yara alacağı ve yakınlarını yitirmiş olan yurttaşlarımızın acılarının bir kez daha artacağı açıktır. Sivas'ta işlenen suçun, açık bir insanlık suçu olduğu tartışmasızdır.''



Dilekçede, ''iade işlemlerinin acilen yapılması'' talep edildi.



