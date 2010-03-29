Üç Silahşörler büyüledi

T24 - Alexander Dumas'ın ölümsüz eseri "Üç Silahşörler", Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) tarafından 12 yıl aradan sonra izleyiciyle buluştu

Eserin senaryo ve koreografisi, 12 yıl önce başrolü üstlenen ADOB Başkoreografı Armağan Davran ile Bale Başöğretmeni Volkan Ersoy tarafından hazırlandı.



Dumas’ın konusu 16. yüzyıl Fransa’sında geçen, aynı adlı eserinden bale sahnesine aktarılan ve Guiseppe Verdi’nin müzikleriyle süslenen balenin müzik düzenlemesini yapıtın orkestra şefi Bujor Hoinic yaptı.



Orkestrayı Hoinic’in yönettiği yapıtın dekoru Nihat Kahraman’ın, kostümleri Nursun Ünlü’ye ait. Senaryo ve koreografisini ADOB Başkoreografı Armağan Davran ile bale başöğretmeni Volkan Ersoy’un üstlendiği yapıtın ışık düzeni ise Fuat Gök’ün imzasını taşıyor.



Yapıtta "Dartagnan" rolünde dönüşümlü olarak Cankat Özer, Serhat Güdül, Burak Kayıhan ve Emre Güler, "Athos" rolünde Burak Kayıhan-Kadir Okurer ve Cankat Özer, "Portos" rolünde Oliver Spence, Eren Keleş ve Cansın Alpan, "Aramis" rolünde Eren Keleş, Kuzey Kıyıcan ve Kadir Okurer yer alıyor.



Eserde, dönüşümlü olarak "Constance" rolünde Sanem Ergüler, Özge Başaran ile Ayşem Sunal sahneye gelirken, Lord Buckingham’ı Kuzey Kıyıcan, Emre Güler, Oliver Spence ve Eren Keleş, Milady’yi Almula Ersoy, Selin Sezer ve Sanem Ergüler, Kraliçe’yi Elif Aktar, Ayşem Sunal, Özge Başaran ve Mine İzgi Örsçekiç, Rochefort’u Hakan Odabaşı, Ertuğrul Bolat ve Mert Kocaay, Mr. Treville’i ise Ertuğrul Bolat ile Serhat Elifer canlandırıyor.



Müziklere orkestra şefi yorumu



İlk olarak 8 Ocak 1998 tarihinde bale sahnesinde Ankara seyircisiyle buluşan eser, o dönem kapalı gişe oynadı.



Eserin sahnede olduğu yıllarda "Dartagnan" rolünde seyirciyle buluşan ADOB Bale Başöğretmeni Volkan Ersoy ile Lord Buckingham’ı canlandıran Armağan Davran, ölümsüz yapıtı yeniden ele alarak bale eseri için senaryolaştırdı.



İkili, yeni öyküyü 12 yıl öncekinden farklı olarak sahneye taşırken, eserde orkestra şefliğini de üstlenen Bujor Hoinic, Giuseppe Verdi’nin müziklerine yaptığı düzenlemenin yanında kendi bestelerini de yapıta kattı.



Mizahi ögeler taşıyan yapıt için eserde rol alan 24 erkek dansçı da zorlu bir eğitimden geçti. Konusu 16. yüzyıl Fransa’sında geçen ve dövüş sahneleriyle de meşhur olan yapıt için Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında "sahne eskrimi" dersleri veren Özüm Arkan Ayıtkan, dansçılarla çalışma yürüttü.



Tarihsel romanları ve oyunlarıyla haklı bir ün kazanan Alexander Dumas’nın yükselişinde en önemli role sahip olan "Üç Silahşörler" adlı eserin konusu 16. yüzyıl Fransa’sında geçiyor.



Kardinal Richelieu XIII. Louis dönemindeki Athos, Porthos, Aramis, Dartagnan isimli 4 gözü pek şövalyenin maceralarının hayranlık verici bir akıcılıkla anlatıldığı romans tarzındaki "Üç Silahşörler", yazıldığı dönemden bugüne değin değerinden hiçbir şey yitirmedi. Eserin konusu ise kısaca şöyle:



"16. yüzyıl, Fransa’da Meung kasabası... Öyle bir yer ki, kavgasız, gürültüsüz bir gün görmek mümkün değildir. Herkes birbiriyle kavga ederken, bir tek kardinalin adamlarıyla kimse karşı karşıya gelememektedir. Şen Değirmenci Hanı yakınında yine bir kavga olduğunu öğrenen halk hemen oraya akın ederken, bu kavgaya çocukluktan yeni çıkmış olan genç Dartagnan’ın yol açtığı ortaya çıkar. Babasının yaşlı ve komik görünüşlü bir at, beline uzun bir kılıç, eline de bir tavsiye mektubu vererek yolunu çizmesi için kasabaya yolladığı Dartagnan, mektubu Mr. Treville’e verir.



Krallık Muhafız Birliği silahşörlerinden Athos, Porthos ve Aramis’e genç, ateşli, romantik ve gözükara Dartagnan’ın katılmasıyla kardinalin adamları için zor günler başlar. Kahramanlarımız kral, kraliçe ve biraz da gönül verdikleri genç kızlar uğruna kılıçlarını konuşturarak hayatlarını ortaya koyar. Şövalyeliğin üç büyük mücevheri olan cesaret, sadakat ve onura sahip olan silahşörlere kötülüğün temsilcisi Milady ile Rochefort bile engel olamaz."