-ÜÇ PROFESÖR ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Prof. Dr. Salim Cöhce ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine farklı kapılardan gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Küçük, Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Cöhce ve Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı Aydın, Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın olduğu kata çıktı. Bu kişilerin, şüpheli sıfatıyla özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ifadesinin alınması bekleniyor. Aynı soruşturma kapsamında dün adliyeye gelen Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Prof. Dr. Şahin Filiz ve Doç. Dr. Kadir Albayrak da sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.