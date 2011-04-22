T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÜÇ PROFESÖR ADLİYEDE  İSTANBUL (A.A)

22 Nisan 2011 13:44

-ÜÇ PROFESÖR ADLİYEDE  İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - ''Ergenekon'' soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Prof. Dr. Salim Cöhce ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine farklı kapılardan gelen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Küçük, Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Cöhce ve Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanı Aydın, Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın olduğu kata çıktı. Bu kişilerin, şüpheli sıfatıyla özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ifadesinin alınması bekleniyor. Aynı soruşturma kapsamında dün adliyeye gelen Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, Prof. Dr. Şahin Filiz ve Doç. Dr. Kadir Albayrak da sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24