-ÜÇ POLİSİN HİKAYESİ ''AV MEVSİMİ'' SİNEMALARDA ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta üç film seyirciyle buluşacak. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı ''Av Mevsimi'' vizyona giriyor. Polisiye gerilim türündeki filmde, Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Melisa Sözen ve Okan Yalabık başlıca rolleri paylaşıyor. Filmde, bir cinayet araştırması sırasında hayatları altüst olan üç polisin hikayesi anlatılıyor. Politik komedi türündeki ''Memlekette Demokrasi Var'' sinemalarda. Süleyman Nebioğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı ve çekimleri geçen aylarda Silivri'de tamamlanan filmde, başrolü ''Deli Baradan'' karakteriyle Müjdat Gezen üstleniyor. Altın Portakal'da ''Sanatta Sosyal Sorumluluk Ödülü'' alan Gezen'in yanı sıra filmde Emrah Kolukısa, İlker Ayrık, Gülçin Santırcıoğlu, Sümer Tilmaç, Nejat Birejik, Şafak Sezer ve Tamer Karadağlı gibi televizyon ve sinema dünyasının ünlü simaları rol alıyor. ABD yapımı animasyon filmi ''Çılgın Dostlar 3'' gösterime girecek. Yönetmenliğini Cody Cameron'un yaptığı filmin senaryosu David I. Stern'e ait. Animasyon filmlerin en beğenilen örneklerinden ''Çılgın Dostlar'' serisinin 3. filminde, Bogg ve Elliot'un çılgın maceraları sirkte devam ediyor. -CSO EŞLİK EDECEK- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bugün ve yarınki konserinde viyola sanatçısı Tatjana Masurenko'ya eşlik edecek. CSO Şef Gilbert Varga yönetiminde, bugün ve yarın konser verecek. Konserde Sir William Walton'un ''Viyola Konçertosu'' seslendirilecek. Piyano sanatçısı Gülsin Onay'ın orkestraya eşlik edeceği konserde, Gaetano Martucci'nin ''Notturno'', Robert Schumann'ın ''Piyano Konçertosu la minör Op. 54'', Edward Grieg'in ''Peer-Gynt Suite Nr. I-II'' adlı eserleri yorumlanacak. Bilkent Senfoni Orkestrası, yarın akşam ve 4 Aralıkta vereceği konserlerde keman sanatçısı Sasha Rozhdestvensky ve piyano sanatçısı Viktoria Postnikova ile sahneye çıkacak. Orkestrayı Gennady Rozhdestvensky'in yöneteceği konserde, ''Paul Hindemith, Carl Maria Von Weber'in Temaları Üzerine Senfonik Metamorfozlar, Felix Mendelssohn'un keman, piyano ve yaylı sazlar için konçerto, re minör Op.Phm., Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Senfoni No.5, Mi minör Op.64'' eserleri sanatseverlerle buluşacak. Başkentlilere tiyatro dolu günler yaşatan ''15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'' devam ediyor. Festival kapsamında, yarın Azerbaycan Oyun Çocuk Tiyatrosu ''Karagöz ve Cırtdan'', İzmir Yeni Kapı Tiyatrosu ''Spartacus'' adlı sokkak oyunu, Tiyatro Ti (İstanbul) ''Ayışığı Tarifesi'', Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları ''Lysistrata'', İzmir Devlet Tiyatroları ''Barut Fıçısı'', Keçiören Kadın Dayanışma Atölyesi ''Yok Pişiren Kadınlar'', Hotel Bulic Theatre (Hırvatistan) ''Ma and Al'' adlı oyunlar seyirciyle buluşacak. Oyunlar ve sahnelendikleri yerler hakkında, ''www.taksav.org'' adresinden bilgi alınabilir. Ankara Devlet Tiyatrosu, bu hafta 17 oyun, Ankara Devlet Opera ve Balesi ise 6 eserle sahne alacak.