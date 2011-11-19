Üç oyuncu için hapis isteniyor



T24 - Leyla ile Mecnun' setinde yaşanan kavgayla ilgili soruşturma tamamlandı. Darp olayına karışan üç oyuncu için de hapis cezası isteniyor.













TRT'de yayımlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin setinde dizi oyuncuları arasında yaşanan dayak olayında savcılık, soruşturmayı tamamladı. Olayın üç ismine de hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, Ezgi Asaroğlu'nun boğazını sıkan Ushan Çakır hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istedi. Çakır'ı azmettirdiği iddia edilen sevgilisi Beste Bereket hakkında da 3 yıl hapis talep eden savcılık, Ushan Çakır'a hakaret ettiği ileri sürülen Asaroğlu'na ise 2 yıla kadar istedi.



Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ezgi Asaroğlu, Ushan Çakır ve Beste Bereket'in TRT'de yayımlanan 'Leyla ile Mecnun' isimli dizinin oyuncuları oldukları anlatıldı.



İddianamede, Ushan Çakır ile Ezgi Asaroğlu'nun aralarında eskiye dayalı bir duygusal ilişki olduğu ancak sona erdiği ve daha sonra Ushan Çakır ile Beste Bereket'in aşk yaşamaya başladığı anlatıldı. Bu nedenle Ezgi Asaroğlu'nun, Beste Bereket ve Ushan Çakır'la arasının açık olduğu, olay tarihinde de şüpheli Beste Bereket'in sabah saatlerinde Ezgi Asaroğlu ile karavanda bu konuyu konuştukları belirtildi.







'Ushan duyarsa kötü olur'



İddianamede, konuşma sırasında Beste Bereket'in, Ezgi Asaroğlu'na "Sen benimle Ushan hakkında konuşuyormuşsun. Millete t.ş.k malzemesi oluyormuşsun, öyle ise bir doktora gidelim, Ushan bunu duyarsa kötü olur, benim kadar kibar olmaz, çok sert olur" dediği anlatıldı. İddianamede bunun üzerine Ezgi Asaroğlu'nun bu iddiayı kabul etmediği, Beste Bereket'in de tartışmayı duyan ve gören tanıklardan Emre Yılmaz'a "Ben bunları Ushan'a söylesem gelip Ezgi'yi döver" dediği ifade edildi.







Boğazına sarılmış



İddianamede, aynı gün öğleden sonra Ushan Çakır'ın dizi setinde Ezgi Asaroğlu ile karşılaştığı, kendisiyle konuşmak istediği, kabul etmeyince ısrar ettiği, bunun üzerine Ezgi Asaroğlu'nun "Alın bunu buradan, serseri git başımdan" diyerek alenen küfrettiği belirtildi.



Buna sinirlenen Ushan Çakır'ın da Asaroğlu'nun boğazına sarıldığı, olayı gören set çalışanlarının ve tanıkların ikisini ayırmaya çalıştıkları ve arbede sırasında Asaroğlu'nun yere düştüğü belirtildi.

Beste azmettirmiş



İddianamede Ezgi Asaroğlu'nun posttravmatik stres bozukluğuna bağlı olarak basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek derecede yaralandığı, şüphelilerden Ezgi ve Ushan'ın karşılıklı şikayetçi oldukları, Ezgi Asaroğlu'nun uzlaşmak istemediği, Beste Bereket'in ise Ushan Çakır'ı bu olaya azmettiren kişi olduğu vurgulandı.



İddianamede Ezgi Asaroğlu hakkında "hakaret" suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar, Ushan Çakır hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Beste Bereket hakkında ise "azmettirme suçundan" 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.















