'Üç Maymun' Oscar’a gidemedi

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar için Türkiye’den aday olan ‘Üç Maymun’ ilk 5 film arasına giremedi.



Başrolünü Brad Pitt'in oynadığı "The Curious Case of Benjamin Button" (Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi) 13 dalda birden Oscar'a aday gösterildi.



Cannes Film Festivali'nde 'en iyi yönetmen' ödülünü alan film, 8 yabancı filmle Oscar yolunda yarışmaktaydı. Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun'u ilk elemeyi geçerek ilk dokuz finalist arasında kalmıştı. Dokuz finalist arasından geçen hafta sonu yapılan ve bugün açıklanan ikinci elemede ise Üç Maymun son beşe kalamadı.



Nuri Bilge Ceylan'ın Oscar ilk dokuzuna giren Üç Maymun filmi, geçtiğimiz yıl boyunca birçok uluslararası festivalde gösterilerek eleştirmenlerden büyük övgü almıştı.

Bu yıl 81. verilecek Oscar ödüllerinin yabancı dilde en iyi film kategorisinde ilk dokuza giren Üç Maymun, güçlü yapımlarla rekabet etmek zorunda kaldı. Yabancı dilde en iyi film kategorisinde Altın Küre'yi kazanan "Waltz with Basher", ve Alman yapımı "The Baader Meinhof Complex" gibi filmler finale kaldı.



Kate Winslet iki defa aday gösterilmedi



Akademi'nin Oscar listesinde iki dalda Altın Küre Ödülü alan Kate Winslet, sadece 'The Reader' filmiyle 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne aday olarak gösterilirken, 'Revolutionary Road' filminin yönetmeni Sam Mendes de 'en iyi yönetmen' adayları arasında yer almadı.



81. Oscar Ödül Töreni, 22 Şubat'ta Hollywood'da gerçekleşecek.



Oscar adaylarının listesi şöyle:



1- "En iyi erkek oyuncu":



Richard Jenkins, "The Visitor"



Frank Langella, "Frost/Nixon"



Sean Penn, "Milk"



Brad Pitt, "The Curious Case of Benjamin Button"



Mickey Rourke, "The Wrestler"



2- "En iyi kadın oyuncu":



Anne Hathaway, "Rachel Getting Married"



Angelina Jolie,"Changeling"



Melissa Leo, "Frozen River"



Meryl Streep, "Doubt"



Kate Winslet, "The Reader."



3- "En iyi yardımcı erkek oyuncu":



Heath Ledger, "Kara Şövalye"



Josh Brolin, "Milk"



Robert Downey Jr., "Tropic Thunder"



Philip Seymour Hoffman, "Doubt",



Michael Shannon, "Revolutionary Road."



4- "En iyi yardımcı kadın oyuncu":



Amy Adams, "Doubt"



Penelope Cruz, "Vicky Cristina Barcelona"



Viola Davis, "Doubt"



Taraji P. Henson, "The Curious Case of Benjamin Button"



Marisa Tomei, "The Wrestler"



5- "En iyi yönetmen":



David Fincher, "The Curious Case of Benjamin Button"



Ron Howard, "Frost/Nixon"



Gus Van Sant, "Milk"



Stephen Daldry, "The Reader"



Danny Boyle, "Slumdog Millionaire."



6- "En iyi yabancı film":



"The Baader Meinhof Complex" Almanya



"The Class" Fransa



"Departures" Japonya



"Revanche" Avusturya



"Waltz With Bashir" İsrail.