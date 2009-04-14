Üç Maymun 1 Mayısta ABD'de vizyona girecek

Nuri Bilge Ceylan'a 61. Cannes Film Festivali'nde ''En İyi Yönetmen'' ödülü getiren ''Üç Maymun'' adlı film, 1 Mayısta ABD'de vizyona girecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, film, New York'ta sinemaseverlere sunulmadan önce yarın ve 23 Nisanda iki ayrı gösterimle ABD'li basın mensuplarının karşısına çıkacak.



Senaryosunu yönetmenliğini de yapan Nuri Bilge Ceylan ile Ebru Ceylan ve Ercan Kesal'ın yazdığı filmin, ana yapımcılığını Türkiye'den Zeyno Film - Zeynep Özbatur, Fransa'dan Pyramide Productions, İtalya'dan Bim Distribuzione'in gerçekleştirdi.



Başrollerinde Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ve Ercan Kesal'ın yer aldığı filmin konusu özetle şöyle:



''Küçük zaafların büyük yalanlara dönüşerek parçaladığı bir ailenin gerçeği örtbas ederek her şeye rağmen bir arada kalma çabası. Altından kalkamayacağı acılara ya da sorumluluklara maruz kalmamak adına gerçeği bilmek istememek, onu görmemek, duymamak, hakkında konuşmamak ya da günümüz tabiriyle 'üç maymun'u oynamak, onun varolduğu gerçeğini ortadan kaldırır mı?''



Bir çok uluslararası festivalden ödülle dönen ''Üç Maymun'', bu yıl ''Yabancı Film Oscar''ı için ilk 9 arasında yer almış, ancak ilk 5'e girememişti.

