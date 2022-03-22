Üç Kuruş dizisine Çukur'dan sürpriz transfer

Oyuncu Necip Memili, Ay Yapım'ın "Çukur" dizisinin ardından Show TV için aynı konseptte çektiği "Üç Kuruş" dizisine konuk olacak. Henüz sete çıkmayan oyuncunun rolü henüz bilinmiyor.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrolünü Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'le paylaştığı "Kanunsuz Topraklar" dizisi final yapan Necip Memili'nin geçen günlerde yaptığı set ziyaretinin ardından, izleyiciler eski ekipten Aras Bulut İynemli ve Necip Memili'yi de projede görmek istediklerini belirtti. Oyuncuya henüz bir teklif yapılmadığı öğrenilse de son gelen bilgiye göre Necip Memili diziye konuk oyuncu olacak.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı "Üç Kuruş", pazartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor.