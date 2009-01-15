Üç küçük kızın fuhuş kâbusu!

Çorum’da 13 yaşındaki F.Ş.,
12 yaşındaki E.Ç. ve 17 yaşındaki G.K.’ya cinsel istismarda
bulundukları ve onları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 9 kişi
tutuklandı.
Çorum’da ikisi ilköğretim, biri lise öğrencisi 3 küçük
kıza cinsel istismarda bulundukları ve onları erkeklere pazarladıkları
iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9’u tutuklandı.
‘155 Polis İmdat’ telefonuna 4 gün önce gelen ihbarda, Erol A.’nın 13
yaşındaki F.Ş.’yi para karşılığı erkeklere pazarladığı söylendi.
Harekete geçen ekipler, Erol A.’nın, F.Ş.’nin yanı sıra 12 yaşındaki
E.Ç. ile 17 yaşındaki G.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu
belirledi.
F.Ş. poliste verdiği ifadede, babası Selim Ş.’nin bir yıl önce silahla
yaralama suçundan cezaevine girmesinden sonra Erol A.’yla
tanıştıklarını ve ilişkiye girdiklerini anlattı. A.’nın kendisine para
verdiğini söyleyen F.Ş., “Bana kontör alıyordu. Başka erkeklere de
pazarladı. Okul arkadaşım E.Ç. ile komşumuzun kızı G.K. ile de Erol
A.’yı tanıştırdım” dedi.
‘Ailene söyleriz’ şantajı
G.K. de Erol A.’nın tanıştırdığı arkadaşı Halim Y.’yle ilişkiye
girdiğini, karşılığında para ve kontör aldığını, yapmak istemeyince de
“Ailene söyleriz” denilerek kendisine şantaj yapıldığını söyledi.
Polis F.Ş.’yi erkeklere pazarladığı ve diğer 2 kıza da cinsel
istismarda bulunduğu ileri sürülen Erol A.’yı, nişanlısı Adil A.’yı
(31), ilişkiye girdikleri ileri sürülen Halim T. (41), Fatih Ç. (31),
Kenan Ş. (33), Vahdet A. (19), Yusuf Ş. (49), Halim Y. (54), Faruk K.
(47), Çetin K. (41) ve Erdal Ç.’yi (48) gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Adil A. ile
Vahdet A. serbest bırakılırken, diğer 9 kişi tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Cinsel istismara uğrayan ve fuhuşa zorlanan F.Ş., E.Ç. ve
G.K.’nın hastanede yapılan muayenelerinde bakire oldukları saptandı.
F.Ş. ailesinin yanından alınarak Çorum Yetiştirme Yurdu’na
yerleştirilirken, diğer mağdurlar ailelerine teslim edildi.