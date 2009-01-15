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Yaşam

Üç küçük kızın fuhuş kâbusu!

Çorum’da 12, 13 ve 17 yaşındaki üç kız çocuğunu fuhuşa zorladıkları iddia edilen 9 kişi tutuklandı.

15 Ocak 2009 02:00

Çorum’da 13 yaşındaki F.Ş., 12 yaşındaki E.Ç. ve 17 yaşındaki G.K.’ya cinsel istismarda bulundukları ve onları fuhuşa zorladıkları iddia edilen 9 kişi tutuklandı.

Çorum’da ikisi ilköğretim, biri lise öğrencisi 3 küçük kıza cinsel istismarda bulundukları ve onları erkeklere pazarladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9’u tutuklandı.
‘155 Polis İmdat’ telefonuna 4 gün önce gelen ihbarda, Erol A.’nın 13 yaşındaki F.Ş.’yi para karşılığı erkeklere pazarladığı söylendi. Harekete geçen ekipler, Erol A.’nın, F.Ş.’nin yanı sıra 12 yaşındaki E.Ç. ile 17 yaşındaki G.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu belirledi.
 F.Ş. poliste verdiği ifadede, babası Selim Ş.’nin bir yıl önce silahla yaralama suçundan cezaevine girmesinden sonra Erol A.’yla tanıştıklarını ve ilişkiye girdiklerini anlattı. A.’nın kendisine para verdiğini söyleyen F.Ş., “Bana kontör alıyordu. Başka erkeklere de pazarladı. Okul arkadaşım E.Ç. ile komşumuzun kızı G.K. ile de Erol A.’yı tanıştırdım” dedi.

‘Ailene söyleriz’ şantajı

G.K. de Erol A.’nın tanıştırdığı arkadaşı Halim Y.’yle ilişkiye girdiğini, karşılığında para ve kontör aldığını, yapmak istemeyince de “Ailene söyleriz” denilerek kendisine şantaj yapıldığını söyledi.
Polis F.Ş.’yi erkeklere pazarladığı ve diğer 2 kıza da cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Erol A.’yı, nişanlısı Adil A.’yı (31), ilişkiye girdikleri ileri sürülen Halim T. (41), Fatih Ç. (31), Kenan Ş. (33), Vahdet A. (19), Yusuf Ş. (49), Halim Y. (54), Faruk K. (47), Çetin K. (41) ve Erdal Ç.’yi (48) gözaltına aldı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Adil A. ile Vahdet A. serbest bırakılırken, diğer 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinsel istismara uğrayan ve fuhuşa zorlanan F.Ş., E.Ç. ve G.K.’nın hastanede yapılan muayenelerinde bakire oldukları saptandı. F.Ş. ailesinin yanından alınarak Çorum Yetiştirme Yurdu’na yerleştirilirken, diğer mağdurlar ailelerine teslim edildi.

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