-ÜÇ KOMUTANIN TERFİSİNDE KARAR GÜNÜ ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' için açtığı davayı bugün esastan görüşülecek. Dava bugün öğleden sonra AYİM Daireler Kurulu'nda ele alınacak. Tümgeneral Kaya, Jandarma Tümgeneral Helvacıoğlu ve Tuğamiral Gavremoğlu'nun haklarında devam eden soruşturma dolayısıyla Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde bir üst rütbeye yükselmeleri uygun görülmemiş, komutanlar bulundukları rütbeleriyle yeni görevlerine vekaleten atanmışlardı. İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 6 Ağustos 2010 tarihinde yakalama müzekkerelerinin kaldırılmasına karar vermesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı komutanların terfi ve atama kararnamelerini, 12 Ağustos 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına göndermişti. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, ''Yeni bir kararname çıkarılmasına gerek görülmemesi'' gerekçesiyle terfi kararnameleri imzalanmamıştı. Bunun üzerine komutanlar tarafından AYİM'e, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24 Ağustos 2010 tarihinde dava açılmıştı. AYİM, 27 Eylül 2010 tarihinde ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminde'' yürütmenin durdurulması kararı vermişti.