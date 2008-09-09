'Üç Kitaplı Kentler' Sergisi

İstanbul'da sergi sezonu başlıyor

Haydarpaşa'da Hicaz günleri

Kudüs ve kutsal toprakları betimleyen Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Kamil Paşa'ya ait albümdeki fotoğraflardan oluşan "Üç Kitaplı Kentler: 19 Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar" adlı sergi, yarın Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsünde açılacak.Sergiye ilişkin yapılan açıklamada, küratörlüğünü Ekrem Işın'ın, danışmanlığını Baha Tanman'ın üstlendiği sergide, 19. yüzyıl sonlarında Kudüs ve Gazze sancaklarında bulunan belli başlı yerleşim yerleri, Hristiyan, Yahudi ve İslam dini yapıları, Osmanlı resmi yapıları, gayrimüslim hastaneleri, mektepler, su mimarisi, konaklama tesisleri, askeri tesisler ve köprülerin fotoğraflarının yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, serginin 19 Ekime kadar gezilebileceği bildirildi.