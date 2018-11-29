Üç kişinin öldüğü viyadük inşaatında çalışan işçiler konuştu

Çökme sonucu üç işçinin yaşamını yitirdiği viyadük inşaatındaki işçiler konuştu. Çlaışma koşullarını ve elim kaza hakkında bilgi veren işçiler, gece gündük çalıştıklarını anlattı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre işçiler “Çökmenin ardından burası can pazarı gibi oldu. Burada çalışanların hemen hemen hepsi gurbetten geldi. Doğu’dan ve Anadolu’dan gelen çok fazla işçi var. Ana bir firma var ama çalışanların neredeyse hepsi taşeron. İşçi sayısı ise 300’ü geçer. 2 vardiya var. 1 vardiye 12 saat. 7 saat kesintisiz çalıştığımız da oluyor. O zaman fazla mesai alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız 12 saat çalıştıktan sonra 7 saat de fazla mesai yapıyor. Şantiyedeki koyternırlarda yaşıyoruz” diye konuştu.

Bölgede çalışan başka bir işçi de, “Çalıştığım yer viyadüke yakın. Geçerken görüyordum. Viyadükte gece gündüz ışıklar yanıyor” dedi.

Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gebze’de viyadükün çökmesiyle gündeme gelen Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında daha önce yaşanan iş kazalarını vurguladı. Ağbaba, 16 Ekim 2017’de inşaatta meydana gelen göçükte bir işçinin yaralandığını, 14 Nisan’da tünel açmakta kullanılan iş makinesine elini kaptıran bir işçinin hayatını kaybettiğini, 9 Mayıs’ta gerilim hattı direklerinin devrilmesi nedeniyle üç işçinin yaralandığını anımsattı.

Ağbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihan Turhan’a şu soruları yöneltti:

“Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında bugüne kadar kaç iş kazası yaşandı? Kaç işçi hayatını kaybetti veya yaralandı? İnşaat sahasında işçiler için gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmakta mıdır?”