Üç kişi daha Türkiye'ye döndü

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği saldırının ardından ''Gazze-1'' gemisinde gözaltına alınan ve sınır dışı edilen üç kişi daha yurda döndü.



Geminin ikinci makinisti Ömer Naci Dinçer, aşçı yardımcısı Adnan Tanrıverdi ve İHH İnsanı Yardım Vakfı personeli Salih Bulga Tel Aviv'den THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.



Gelen üç kişi, burada yapılan işlemlerinin ardından havalimanında kendilerini bekleyen yakınlarıyla hasret giderdi.



Salih Bulga, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır dışı belgesinin İbranice olduğunu ve bu nedenle içeriğini tam bilmeden imzaladığını söyledi.



Kendisinin kalmak istediğini ifade eden Bulga ancak İsrailli görevlilerin, ''imzalamaları gerektiğini' belirttikleri için imzalamak zorunda kaldıklarını kaydetti.



Bulga, gözaltına alındıktan sonra yaşadıklarını ve ''Mavi Marmara'' gemisine düzenlenen baskını şöyle anlattı:



''Biz rehin alındıktan sonra dokuz saat süreyle gözaltında tutulduk. Bir bayan subay eşliğinde etrafımızda sürekli askerler vardı. Yeme, içme, tuvalete gitmemiz sınırlandı. Bir yere iki asker eşliğinde gidiyorduk. Tuvalete gittiğimizde bayan asker arkadan bakıyordu. Tuvaletimizi bile yapamıyorduk.



Mavi Marmara gemisinin yaklaşık yarım mil arkasından geliyorduk. Sabah saat 04.30 gibi önce askeri gemiler yaklaştı. Gemilerden çıkan onlarca zodyak bot vardı. Botlar hızlıca Mavi Marmara'ya ilerledi. Kaptanımıza İngilizce olarak sürekli 'Sakın gitmeyin, hız kesin, uzaklaşın, sınır dışına çıkın, ateş edeceğiz' diye anons yapıyorlardı. Yaklaşık üç dakika içinde botlar Mavi Marmara'ya ulaştı. Helikopterlerden askerler indi ve bombalar patlamaya başladı.''



Bulga, ''Gazze'ye ulaşmak isterdim. Tekrar böyle bir görevde gitmek isterim'' diye konuştu.



Ömer Naci Dinçer de fiziki bir şiddet görmediğini ancak tuvalete giderken dahi başlarında asker bulunduğunu kaydetti.



Dinçer, amaçlarının insani yardımı ulaştırmak olduğu için saldırı düzenleyen askerlere müdahale etmediklerini belirterek, ''Başka bir amaç için gitseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi'' dedi.





