Üç kez temel atma töreni yapılan Çukurova Havalimanı için 2.3 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi çıkarıldı

Mersin'de 3 kez temel atma töreni yapılan Çukurova Havalimanı için bu kez 2.3 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi çıkarıldı.

Mersin’in bölgesel ekonomik gücünü artırması ve yeni bir ticaret yolu açması beklenen dönen Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinde zarar her geçen gün büyüyor. 9 kez ihale edilen, 3 kez temel atma töreni gerçekleştirilen, 7 bakan değiştiren ve 6 farklı tamamlanma tarihi açıklanan Çukurova Bölgesel Havalimanı, yüz milyonlarca dolar harcanmasına rağmen henüz açılamadı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, havalimanı için 20 Kasım 2020’de yapılan dokuzuncu ihaleyi AKP Çekmeköy Belediye Başkan adayı da olan Süleyman Kozuva’nın şirketler grubu 297 milyon 100 bin Euro bedelle kazandı. Devlet ve özel sektörün birlikte yapılması planlanan havalimanı için rekor oranda da teşvik verilmesi öngörüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın nisan ayına ait yatırım teşvik belgesi listesine göre, Çukurova Havalimanı İşletmeciliği A.Ş, 2 milyar 305 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi aldı. Şirketin, havalimanını 2022 sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği iddia edildi. İşletme süresi de 9 yıldan 25 yıla çıkarıldı.

"Havalimanının geciktiği her gün, bölgesel ticarete de darbe vuruluyor"

CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, ortaya çıkan gecikmenin büyük kamu zararı yarattığını dikkat çekti. Varal “Mersin ve Tarsus’a en yakın havalimanı Şakirpaşa. Ne var ki kullanıştan uzak. Defalarca müteahhit değiştiren havalimanı projesi, iktidarın Mersin’e bakış açısı nedeniyle önemsenmiyor” dedi.

Mersin ve Tarsus’un sandıkta AKP’yi tercih etmediğini, bu nedenle iktidarın bu bölgeyi “üvey evlat” olarak gördüğünü ifade eden Varal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm süreci incelediğimizde, böylesini daha önce hiçbir yerde görmemiştik. Burada ana sorun, AKP’nin Mersin’i ve Tarsus’u yok saymasıdır. Buraya yapa yapa sadece cezaevi yaptılar. Değer katacak hiçbir şey eklenmedi. Kentin kalkınmasını sağlayacak yatırım yok çünkü burası siyasal anlamda kendilerine yakın değil. Mersin’de yaşayan insanların seyahat hakkını kısıtlıyorlar. Havalimanının geciktiği her gün, bölgesel ticarete de darbe vuruluyor. Milyonlarca TL’lik zararlar ile karşı karşıyayız.”