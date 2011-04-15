-ÜÇ KEZ KALBİ DURAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ BODRUM (A.A) - 15.04.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalbi üç kez duran ve iki kez yaşama döndürülen lise öğrencisi Süleyman Öztürk, kalbinin üçüncü kez durmasının ardından bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Bodrum Devlet Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Dr. Mert Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın kalp kasındaki bir rahatsızlığı nedeniyle, kalp yetmezliği bulunduğunu söyledi. Ciddi bir kalp rahatsızlığı olduğu için sıkıntı yaşadıklarını belirten Dr. Mert Acar, ''İki kez kalbi durması üzerine canlandırma yapmak zorunda kaldık. Daha sonra hastanın sevki gündeme geldi'' dedi. Hastanın sevki için çok kısa sürede organize olduklarını ifade eden Acar, şöyle konuştu: ''Hemen hava ambulansı temin ettik. Ancak hastayı hava ambulansına yerleştirdikten sonra kalbi yeniden durdu. Tekrar canlandırma yaptık ancak başarılı olamadık. Bunun üzerine hastayı yeniden hastaneye getirdik. Burada tüm çabalarımıza rağmen kendisini kaybettik. Saat 08.00 gibi hastanemize gelmişti. Yaklaşık altı saat uğraştık. Uzun süre canlandırma işlemleri yapıldı ama ne yazık ki kaybettik.'' Dr. Acar, daha önce de genç yaştaki kişilerde bu tür hastalıklara rastladığını ifade ederek, gençleri sigara içmemeleri ve sağlıklarına özen göstermeleri konusunda uyardı. Kalp yetmezliği şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesine başvuran lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Süleyman Öztürk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağırlaşan ve İzmir'e sevk edilmesine karar verilen Öztürk'ün kalbi, sevk sırasında üç kez durmuş ve hasta, doktorların yoğun çabası sonucu iki kez yeniden yaşama döndürülmüştü.