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Üç kardeş, aynı maçta buluştu

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/PAZAR (Tokat), (DHA)- TOKAT'ta Pazarspor ile Topçamspor arasında oynanan amatör küme maçında ev sahibi takımın kalesini Mustafa Dursun (22) korurken, rakip Topçamspor'un forvetinde ise ağabeyi Zekeriya Dursun (29) görev yaptı

20 Mart 2018 13:00

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/PAZAR (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ta Pazarspor ile Topçamspor arasında oynanan amatör küme maçında ev sahibi takımın kalesini Mustafa Dursun (22) korurken, rakip Topçamspor\'un forvetinde ise ağabeyi Zekeriya Dursun (29) görev yaptı. Karşılaşmayı ise en büyük ağabeyleri Emre Dursun (30) yöneltti.
Tokat\'ta 1\'inci Amatör Küme futbol karşılaşmasında bu hafta sonu Pazarspor ile Topçamspor karşı karşıya geldi. Pazar ilçe stadında oynanan karşılaşmada skordan çok, üç kardeşin aynı anda sahada olması dikkat çekti. Kent merkezinde yaşayan Dursun kardeşlerden Emre Dursun karşılaşmanın hakemliğini yaparken, diğer kardeşleri Mustafa ve Zekeriya Dursun birbirlerine rakip oldu. Mustafa Dursun Pazarspor\'un kalesini korurken, Zekeriya Dursun ise rakip takımın forvet hattında mücadele etti. 
\'HAYATIMIN EN ANLAMLI MÜSABAKASI\'
C Klasman Yardımcı hakemi olan Emre Dursun, yaklaşık 9 yıldır hakemlik yaptığını söyleyerek, \"Bugün hakemlik hayatımın en ilginç olaylarından birini yaşıyorum. 1\'nci amatör küme Topçamspor-Pazarspor maçındayız. Evden kardeşlerimle hep birlikte ayrıldık. Ben gözlemcinin yanına, kardeşlerim takımlarının yanına geldi. Buluşma noktamız yine burada futbol maçı oldu\" dedi.
Topçamspor\'un forvet oyuncusu Zekeriya Dursun ise kendisi açısından enteresan bir karşılaşma olduğunu belirterek, \"Bu maçta yine bir tesadüf oldu. Diğer kardeşim zaten Pazarspor\'da oynuyor. Ben de Topçamspor\'da oynuyorum. Güzel bir duygu\" diye konuştu. Kaleci Mustafa Dursun ise, \"Sürekli konuşuyorduk. Bir de sezonun başında böyle denk gelmişti. Bizi mutlu eden bir durum oldu\" ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı Pazarspor 5-0 kazandı. Hakem ağabeyleri Emre Dursun, her iki kardeşine de kart göstermeden müsabakayı tamamladı.

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