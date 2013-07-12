Üç kadından biri şiddet görüyor, hem de yetmiş yaşına kadar!

Dünya genelinde çok sayıda kadına şiddet uygulandığı yeni bir durum değil ama son bir araştırmayla sanılandan çok daha fazla kadının şiddet gördüğü ortaya çıktı. Dünya genelinde kadınların yüzde otuz beşi, dövülüyor, tecavüz ediliyor veya cinsel ilişkiye zorlanıyor.

Kadına karşı şiddet salgın olarak nitelendirilecek derecede küresel bir sağlık sorunudur diyor Dünya Sağlık Organizasyonu genel müdürü. “Aynı zamanda da sağlık hizmetlerinin kadınlar için daha fazla hizmet edeceğini ya da etmesi gerektiğini görüyoruz”. Araştırmanın sonuçlarından biri kadınların yabancılardan çok kocaları tarafından şiddet gördüğüne dayanıyor.

Dünya genelindeki kadınların yüzde otuzu eşlerinden şiddet görüyor ve cinayete giden kadınların yüzde otuz sekizi de yakın ilişkide bulundukları kişiler tarafından öldürülüyor. Kadınların yüzde 7.2’si yabancılar tarafından cinsel istismara uğruyor. Araştırmaya on beş yaşın üzerindeki kızlar ve kadınlar dahil edilmiş. İki türlü şiddete uğrayan kızların ve kadınların sayısı da az değil.

Kapsamlı raporun verileri Dünya Sağlık Organizasyonu’nun uzmanları, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Güney Afrika Tıp Araştırmaları Konseyi uzmanlarınca bir araya getirilmiş. Şiddet, kadınlarda çok sayıda kısa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Dünya Sağlık Organizasyonu ayrıca kliniklere ve tıp personellerine, tecavüz ve diğer bedensel şiddet biçimlerinin daha iyi anlaşılması için açıklayıcı bilgiler hazırladı. Birçok kadın utandığı için başına gelenleri gizlemektedir ve bu durumda da tıbbi yardım alamamaktadır. Dünya Sağlık Organizasyonu kadına uygulanan şiddetin arkasında depresyon ve alkol bağımlılığı gibi sorunların da bulunduğunu söylüyor. Tecavüze uğrayan kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıklar 1.5 misli fazla görülmektedir. Ayrıca kürtaj olma ihtimalleri de diğerlerine göre iki kat fazla.

Bilim insanları ilişkilerinde sık sık şiddet gören kadınların düşük kilolu bebek dünyaya getirme risklerinin yüzde on altı daha yüksek olduğunu da saptamışlar. Uygulanan şiddet türlerinin tanımlanmasında endişe verici diyor araştırmacılar. Bedensel şiddet tokattan, eşya fırlatmaya, kuvvetli yumruklamaya, tekmelemeye, boğaz sıkmaya, yakmaya hatta ateşli silahla tehdide kadar uzanıyor.

Cinsel şiddete, normal ilişkiye zorlama dışında, tehditle kadının normalde kabul etmeyeceği cinsel uygulamalara zorlama da dahil. Son araştırma kadına uygulanan şiddettin, tüm ülkelerde her kültürde ve tüm sosyal tabakalarda görüldüğünü açıkça ortaya koymakta.

Bununla birlikte bölgelere göre farklılıklar söz konusu. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Avustralya ve Japonya’da kadınların yüzde 23.2’si, Avrupa’nın diğer bölgelerinde yüzde 25.4’ü, Güneydoğu Asya’da yüzde 37.7si ve Afrika’da ise yüzde 36.6’sı bedensel veya cinsel şiddet görüyor.

İlişki içinde en fazla şiddet kurbanı olan kadınların yaşları 40-44 arasında değişiyor (%37,8). En az şiddet gören grup yaşları 50-59 arasında değişen kadınlardan oluşuyor (%15,1). Daha yaşlı kadınlara uygulanan şiddet olayları ise daha fazla diyor bilim insanları. Yaşları 60-64 arasında değişenlerin yüzde 19,6’sı ve yaşları 65-69 arasında değişenlerin ise yüzde 22,2’si şiddet görüyor. Daha yaşlılar araştırmaya dahil edilmemiş. 15-19 yaşları arasındaki kadınlar arasında şiddet görme oranı ise yüzde otuz civarında.

(Cumhuriyet Bilim Teknik)