Üç İngiliz bankasının kurtarılma planı netleşti

İngiltere de bankalara el koyuyor

İngiltere'de merakla beklenen kurtarma paketi açıklandı. Buna göre İngiliz hükümeti, krizden olumsuz etkilenen Royal Bank of Scotland, HBOS ve Lloyds TSB'ye 63 milyar dolar sermaye yardımı yapacak...Hükümetten yapılan açıklamada, "Piyasalarda devam eden dengesizlik nedeniyle hükümet bankalara ticari bir yatırım yapma kararı aldı" denildi.Kurtarma planı kapsamında Royal Bank of Scotland'ın 20 milyar sterlinlik hisse satışa çıkartacağı, bu hisselerin 5 milyar sterlinlik bölümünün devlet tarafından hemen satın alınacağı, kalan 15 milyar sterlinlik satışta da devletin garantör olacağı bildirildi.HBOS ve Lloyds TSB'nin de aynı plan çerçevesinde gerektiği kadar hisseyi satışa çıkartacakları belirtilirken, zor durumda olduğu bilinen dördüncü İngiliz bankası Barclays ise sermayesini 6,5 milyar civarında arttırmayı planladığını, ancak bunu mümkün olduğu ölçüde hükümetin yardımı olmaksızın gerçekleştirmeye çalışacağını duyurdu.Kurtarma operasyonunun İngiliz hükümetini Rolay Bank of Scotland HBOS ve Lloyds’un en büyük hisse sahibi haline getirebileceğine dikkat çekiliyor.Öte yandan Fransız hükümetinin de Fransa'daki bankalara yardım için yeni bir paket oluşturduğu belirtiliyor. Buna göre, Fransız hükümeti bankalardan hisse almak için 55 milyar dolarlık bir fon oluşturacak.