Üç günde ayıklanan 2,5 ton hamsi festivalde 2 saatte tüketildi

Rize'de düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi ikram edildi.

Belediye Başkanlığı tarafından, sahil dolgu alanında bu yıl 6'ncısı organize edilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik için üç günde ayıklanan 2,5 ton hamsi, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfak bölümünden 2 öğretmen, 16 öğrenci ve belediye personeli tarafından 9 noktada kurulan üç metrelik ızgaralarda pişirildi.

Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de bir süre ızgaranın başına geçerek pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.

Yaklaşık 3 bin kişi, 2,5 ton hamsiyi 2 saatte tüketti. Soğuk havaya rağmen festivale gelenlere, helva ve çay dağıtıldı.

Festival kapsamında, hamsi kullanılarak hazırlanan 132 çeşit yemek vatandaşlara sunuldu. Hamsili baklava ve şekerparenin tadına bakan bazı katılımcılar, ilk kez yedikleri tatlıları beğendiklerini ifade etti.

Başkan Rahmi Metin, AA muhabirine, hamsinin Rize için adeta yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Festival için herkesin büyük çaba sarf ettiğini anlatan Metin, "2,5 ton hamsiyi arkadaşlar üç günde ayıkladılar, ellerine sağlık. Pandemi nedeniyle geniş bir alanda hijyene dikkat ederek 9 ayrı hamsi noktası oluşturduk. Ayrıca hamsinin 132 çeşit yemekte kullanılabileceğini gösterdik. Turizm Otelcilik Okulu öğrencilerimiz ve üst düzey aşçıların eli ile çok değişik hamsi yemekleri yapıldı, insanların beğenisine sunduk. Güzel bir ortam oldu" dedi.

Metin, Rize'de yaz aylarında çok etkinlik yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kışa yönelik turizm ve geleneksel hamsi ile etkinlik düzenledik. Hamsi ne kadar pahalı olursa olsun bizim için hep ucuz kalacak. İnsanların gönlünde bu festivali devamlı yapacağız. Bir hafta önce de Şırnak'a 1,5 ton hamsi göndererek festival yaptık. Bunu da geleneksel hale getireceğiz. Güzel bir kardeşlik köprüsü olması amacıyla hamsi festivallerini devamlı yapmaya gayret edeceğiz."

Başkan Metin, hamsiden hazırlanan yemekleri bütün bölgelere tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.