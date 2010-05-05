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Yaşam

'Üç fidan'a saldırı

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin yaptırdığı 'Üç Fidan Anıtı' açılıştan bir gün önce saldırıya uğradı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bursa'da merkez Nilüfer Belediyesi'nin yaptırdığı Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan'ı simgeleyen 'Üç Fidan Anıtı' açılıştan bir gün önce saldırıya uğradı. Yarın törenle açılacağı açıklanan anıta sprey boya sıkan kişiler, kesici aletle de tahrip etti.


Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, 'Üç Fidan Anıtı'na dün gece (4 Mayısı 2010) yapılan saldırıyı yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Yönetim Kurulu, duyarlılıklarını göstermek üzere tüm üyelerini yarın (6 Mayıs 2010)  yapılacak anıtın açılış törenine katılmaya çağırdı.

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