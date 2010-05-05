'Üç fidan'a saldırı

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Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, 'Üç Fidan Anıtı'na dün gece (4 Mayısı 2010) yapılan saldırıyı yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.Yönetim Kurulu, duyarlılıklarını göstermek üzere tüm üyelerini yarın (6 Mayıs 2010) yapılacak anıtın açılış törenine katılmaya çağırdı.