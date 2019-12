Üç eşli Başbakanlık danışmanına tepki büyük

T24 - Eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Ali Yüksel üç eşi idaredeki başarısını, 'çok evliliği' suç olmasına karşın Başbakanlık danışmanlığını koruyarak da gösteriyor.



Kadrosu ‘Başbakanlık Danışmanı’ olan ve fiilen Devlet Bakanı Faruk Çelik’in danışmanlığını yapan ‘üç eşli’ Ali Yüksel’in yasalara aykırı medeni durumuna rağmen görevini sürdürmesine kendi partisinden de ‘hayretler’ yükseldi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre, AKP Grup Başkanvekili Suat Kılıç’ın da kayınpederi olan Yüksel’in görevden alınması gündemde değil.



Gazeteci Fehmi Çalmuk’un 2004’te yazdığı ve çok eşliliğin konu edildiği ‘Merak Edilen Kızlar’ kitabında Ali Yüksel’den de söz ediliyordu. Eski Avrupa Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı olan ve Almanya’da ‘şeyhülislam’ seçilen Ali Yüksel, kitapta kendi durumunun ‘iyi ve zor yanlarını’ anlatıyordu.



Kitapta Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel’le yapılan ilginç bir röportaj da vardı. Dilber Yüksel, eşine 11 yaşında âşık olduğunu açıklarken “... O zamanlar beni etkileyen belki kocamın hali. Belki hayalimde düşündüğüm eşe uygun olması. Bilmiyorum yani. Karakterini tanırsınız, İslami bir yaşantısı varsa o etki yapar. Hepsi bir bütün olarak beyaz atlı prenstir” diyordu.





Eşi: Her gün birimizde



Yazarın “Bir de adil davranması var. Haftanın yedi günü var” sözleri üzerine Dilber Yüksel, “Her gün birimizde. Sırayla gidiyor. Günü üçe bölmüyor. Her gün birimizde. Sıra atlanmıyor. Hanımlar yanında olduğu müddetçe sıra atlanmıyor” diyerek, çokeşli yaşamın kuralını anlatıyordu.



Dilber Yüksel eşinin dördüncü evliliği yapmasını nasıl karşılayacağı sorusunu Dilber Yüksel, “Evlenmesin dersem haksızlık yapmış olurum. Onun hakkıdır. Ama hanım olarak, onu seven biri olarak istemem. Çok kırılırım” diye yanıtlıyordu.





Cezası iki yıla kadar hapis



Ali Yüksel aradan geçen süre içinde bu yıl yeniden gündeme geldi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın soru önergesiyle Ali Yüksel’in Başbakanlık’ta danışman olduğu ortaya çıktı. Oysa ‘çok eşlilik’ Türkiye’de suç. Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesine göre, evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi altı aydan iki yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.



Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran kişiye da aynı ceza veriliyor. Ancak ortadaki ‘suç’a rağmen, kadrosu Başbakanlık Danışmanı olarak geçen Yüksel’in görevden alınmasının gündemde olmadığı öğrenildi.





Başbakanlık kadrosundaki üç eşli danışmana tepki yağdı.



Gazeteci Nazlı Ilıcak: Aklı fikri ne kadar üstün olursa olsun, üç eşi olan bir insanın danışman olmasını katiyen tasvip etmiyorum. Bu, kadını aşağılayan bir tavırdır. Özel hayat denilemez. Bakan Faruk Çelik’i tanırım. Kadınlara saygılıdır. Bu meydana çıktıktan sonra ilişkisini kesecektir. Çelik’e bir uyarı da bulunabilir Başbakan bence. Herkesin özel hayatını bilmiyor olabilir ama bu kadar teşhir edildikten sonra partideki kadınlar da tepki gösterir. Beyanat vermiş üstelik. Özendirici bir durum ortaya çıkıyor.



Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Parlamentonun içinde iki eşli milletvekilleri varken, ülkenin kaderine imza atan arkadaşların bunu sorun etmemesi, bu danışmanın da istifasını gerektiren bir sorun olarak görmemelerine neden oluyor. Hukuki olarak ikinci eş yasak. Haber çıktığı andan itibaren savcıların yasal boyutunu irdelemeleri gerekiyor. Eş olan kadının devlet memuru olması da yasal süreç gerektiriyor. Erkeğin görevden alması isteniyorsa, kadının da memuriyeti sona erdirilmeli.



Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Kurucusu avukat Canan Arın: Hiç şaşırmadım. Savcılar uydurma gerekçelerle insanlarını tutuklayacaklarına ceza kanununu işletsinler. Birden fazla eşliliği engellesinler. Bu kişi istifaya çağrılmalı, savcılar da hakkında işlem başlatmalı. Eğer eşleri imam nikâhlıysa onlara da işlem yapılmalı.



Van Kadın Derneği Başkanı Zozan Özgökçe: O kadar üzgünüm ki. Bu konular irdelense kimbilir neler çıkacak. O beyefendi istifa etmeli. Kadınlar da öyle yetiştirmelerinden ve ataerkil zihniyetten dolayı böyle evliliklere ‘evet’ diyor. Ayrıca yalnız yaşamanın daha zor olduğunu düşünüyor. Erkek egemenliğine giren kadınlara ‘Sindrella kompleksi’ diyoruz biz.



Avukat Nazan Moroğlu: Klişe bir laf ama Türkiye bir hukuk devletidir. Medeni Kanun’a göre de tek eşlilik yasaldır. Kadın haklarını savunan hiç kimse bunu kabul edemez.



Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Hülya Uğur Tanrıöver: Çok eşlilik yasadışı bir davranış, bir suçtur. Hele de resmi bir görev üstlenmiş bir kişinin böyle bir davranışta bulunması affedilemez. Ayrıca, yeni Anayasa konusunda ‘kadınlara pozitif ayrımcılık’ getirildiğini propagandasının merkezine oturtan bir partinin bakanı bu durumun nasıl vahim çelişki oluşturduğunun bilincinde olmalıdır. Kendisi istifa etmese dahi bakan en kısa zamanda bu kişinin görevine son vermeli.



TCK Kadın Platformundan avukat Hülya Gülbahar: ‘Kadın- erkek eşitliğine inanmıyorum’ diyen sayın Başbakan, erkek çok eşliliğinin de mazur görülebileceğini mi kastediyordu? Acaba sadece haklar bakımından eşit olunduğunu söyleyen Başbakan, kadınların da çok eşli yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyor mu?