'Üç eski bakan örgüt yöneticiliğinden yargılanacak'

17 Aralık’taki ‘yolsuzluk ve rüşvet’ operasyonunun iddianamesinde istifa eden üç eski bakanın adı, ‘suç örgütünün hiyearşik yapısı içinde’ yer alacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık’ta aralarında üç bakan çocuğunun da bulunduğu 94 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcı Celal Kara tarafından yürütülen soruşturmada eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İddianame yazılıyor

El Cezire’den Selahattin Günday'ın haberine göre, savcı Celal Kara, bakan çocukları, işadamı Reza Zerrab (Rıza Sarraf) ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki iddianameyi yazmayı sürdürüyor.

Şüphelilerin kara para aklamak için ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve üye olmak ile rüşvet almak’ ile suçlanacağı öğrenildi.

Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre iddianamede eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış’ın teknik takibe takılan bazı görüşmelerinin ve fotoğrafları da delil olarak iddianameye konulacak.

Eski bakanların kara para aklamak için oluşturulan suç örgütünün ‘hiyerarşik yapısı içinde yer aldığı ve örgütün üst kademelerinde oldukları’ detaylarıyla anlatılacak.

Dokunulmazlığa atıf

İddianamede, söz konusu bu isimlere milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle işlem yapılamadığı, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince elde edilen bilgi ve belgelerin Adalet Bakanlığı’na iletildiği de özellikle belirtilecek.

17 Aralık’ta üç ayrı soruşturmaya ilişkin operasyonlar bir arada yapılmıştı. Memur Suçları bürosu kapsamındaki soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yüzgeç’in baktığı dosyada Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar da şüpheli.

Soruşturma kapsamında teknik takibe takılan eski Bakan Bayraktar ile ilgili elde edilen delil ve belgeler de savcılık tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Ancak savcı Mehmet Yüzgeç tarafından hazırlanacak iddianamede Erdoğan Bayraktar’a yer verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekeler Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş, bakanlar da operasyondan sekiz gün sonra 25 Aralık’ta istifa etmişti.