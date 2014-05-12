Üç dönemi dolduran AKP'li vekiller ne yapacak?

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) geçtiğimiz günlerde aldığı “üç dönem kuralına devam” kararı, AKP'li bazı milletvekillerinin planlarını değiştirdi. İktidar partisinde 70 civarında milletvekili tüzük gereği bir yıl sonra milletvekilliğine yeniden aday olamayacak. Bu sebeple Başbakan'ın Köşk'e çıkması durumunda yerine gelecek yeni genel başkanın üç dönem kuralını değiştireceğine kesin gözüyle bakanların yanı sıra, milletvekillikleri sona erdikten sonra ne yapacaklarını planlayanların sayısı da oldukça fazla.

Yücel Kayaoğlu’nun Türkiye gazetesinde yer alan haberine göre, üç dönem kuralarından etkilenecek olan AKP vekillerden bazıları kitap yazacağını, bazıları torun seveceğini, bazıları akademik kariyer yapacağını, bazıları ise eski mesleğine geri döneceğini dile getirdi.

Yücel Kayaoğlu’nun ‘bundan sonra ne yapacaksınız?’ sorusunu sorduğu milletvekillerinden bazılarının yanıtları şöyle:

Nihat Ergün (Eski Sanayi Bakanı): Bir şey söylemek için henüz çok erken, bir planım yok. Zamanı gelince ne yapacağımıza karar veririz.

Recep Akdağ (Eski Sağlık Bakanı): Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına katılacağım.

Mehmet Durdu Kastal (Osmaniye Milletvekili): Ankara'da yaşamaya devam edeceğim. Zaten siyasete girmeden önce ticaret yapıyordum. 45 yaşında bir insanım. Boş duracak halim yok. Henüz bir plan yapmadım ama eskiden olduğu gibi ticaret yaparım büyük ihtimal.

Muzaffer Baştopçu (Kocaeli Milletvekili): Siyaset tek kapılı bir oda gibidir. Girdiniz mi çıkamazsınız. Siyaset yapmayacağım diyemiyorsunuz. Milletvekilliği sona erse de, partim için çalışmaya devam edeceğim.

Ünal Kacır (İstanbul Milletvekili): Hiçbir planım yok. Ben 41 yıldır siyaset yapıyorum. Siyasetçinin siyaseti teneşirde biter. İlla ki Meclis'te olacağız diye bir kaide yok. Yani Meclis'te olmasam da siyasete devam.

AKP Genel başkan yardımcısı Hüseyin Çelik

Ben siyasetçilerin tanıklık ettikleri dönemleri kaleme almaları gerektiğini savunuyorum. Üniversitelerde ders veririm, konferanslara katılır, STK'larda çalışırım, kitap yazarım, boş durmam.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanı M. Mehdi Eker

Kitap yazmayı hedefliyorum. Türkiye'de özellikle tarım konusunda herkes bir şey söylüyor ama bu konuya entelektüel bir bakış açısı yok. 'Tarım ve hayat' içerikli bir kitap yazacağım.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli

“Banka ve finans konusunda 1991'de İngiltere'de master yapmıştım. Şimdi de doktoraya devam edeceğim. En az altı ay boyunca ders çalışıp, hazırlık yapacağım. Eğitimim en az üç yıl sürecek.”

Eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş

“En ufak bir tereddüt olmadan siyasete veda edeceğim. Daha önce avukatlık yapıyordum. Milletvekilliğim sona erdikten sonra da mesleğime devam edeceğim.”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

Henüz bir plan yapmadı. Kayseri'deki ticari işlerini oğullarına devretmiş durumda. Yeniden iş hayatına atılmayacak gibi görünüyor. Elitaş'ın planları arasında 'torun sevmek' ve 23 yıllık siyaset yolculuğu konusunda kitap yazmak var.

‘Süper üçlü’ yine bir arada

Siyasi hayatlarında yolları hiç ayrılmayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu ve Adana Milletvekili Necati Çetinkaya'nın 3 dönem sonrası planları da ortak olacağa benziyor. Necati Çetinkaya, Çetinkaya Eğitim ve Kültür Vakfı'nda daha aktif rol almayı planlıyor. Çiçek ve Aksu'nun da bütün bu çalışmalarında yanında olacağının altını çiziyor.