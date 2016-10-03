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Yaşam

Üç dilde yayın yapan Rengin Radyo'nun kapısına kilit vuruldu

12 televizyon ve 11 radyo kanalı OHAL kararnamesi ile kapatılmıştı

03 Ekim 2016 19:52

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yayın yapan Radyo Rengîn’in binasını polis baskını gerçekleşti.

DİHA'nın haberine göre; Kürtçe, Türkçe ve Arapça yayın yapan radyonun binasına savcılık kararıyla baskın düzenleyen polis, binada arama yaptı. Maliye memurlarıyla birlikte radyodaki eşyaları tutanak altına alan polis, daha sonra radyonun kapısına kilit vurarak, mühürledi.

Daha önce de Ses, Dünya, Karacadağ, Yön, Doğu ve Özgür Güneş radyoları kapatılırken, İstanbul’da yayın yapan Özgür Radyo’nun da internet yayını kesilmişti. Hayat TV ve IMC TV de kapatılan televizyonlar arasında yer almıştı.

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