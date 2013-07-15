Üç cezaevindeki 'rüşvet' baskınında 30 gözaltı

İstanbul’da, rüşvet karşılığında, cezaevine silah, delici ve kesici alet, uyuşturucu ve cep telefonu soktukları iddiasıyla, aralarında cezaevi yetkilileri ve polislerin de bulunduğu, Ahmet D.’nin elebaşılığını yaptığı 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Y.Ç.K ve Kartal Yarı Açık Cezaevi Müdürü’nün de bulunduğu belirtildi.

Çetin Aydın'ın hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye azmettirmek, yağma, hürriyeti tehdit" suçlarından 3 kez müebbet ve 40 yıl 5 ay hapisle cezalandırılan Sedat Şahin’den ayrılan Ahmet D.’nin yeni bir suç örgütü kurduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler, Ahmet D ve adamlarını telefon ve fiziki takibe aldı. Çetenin, haraç, çek-senet tahsilatı, tehdit, yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi.

Dinlemeye takıldı

Çetenin, değişik suçlardan cezaevine giren üyeleri için cezaevlerinde görevli kişilerle temas kurdukları dinlemeye takıldı. İddiaya göre; cezaevi görevlileri, aldıkları yüklü miktardaki rüşvet karşılığında, tutuklu bulunan çete üyelerine silah, bıçak, uyuşturucu, cep telefonu ulaştırılmasına aracılık ediyorlardı. Ayrıca, çete üyeleri, cezaevlerindeki odalarında istedikleri tutuklularla kalıyorlardı.

45 adrese operasyon

Yapılan tespitlerin ardından sabah saatlerinde ekipler, Özel Harekat Timleri’nin desteğinde 45 adrese operasyon başlattı. Ahmet D’nin de arasında bulunduğu 20 çete üyesi gözaltına alındı. Çeteye aldıkları rüşvet karşılığında yardım ettikleri iddia edilen Silivri 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Y.Ç.K, Kartal Yarı Açık Cezaevi Müdürü, Yardımcısı ve 2 gardiyan, Metris Cezaevi’nden görevliler ile polislerin de arasında bulunduğu 15 kişi de yakalandı. 35 kişi, sorgulanmak üzere emniyete getirildi.