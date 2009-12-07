Üç cep telefonuna yasak

T24 - Piyasadaki 81 model cep telefonu incelendi.. 34'ünde uygunsuzluklar tespit edildi. 3'ünün dağıtımı ve satışı yasaklandı.





52 marka, 81 model cep telefonundan 34'ünde uygunsuzluklar tespit edildi, 3 farklı cep telefonu modeli için 'bertaraf işlemi' başlatılarak dağıtımı ve satışına yasak getirildi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Piyasa Gözetimi Laboratuvarında test edilen 52 marka, 81 model cep telefonundan 34'ünde uygunsuzluklar tespit edildiğini bildirdi. Bu cihazların 10'unda olumsuz parametrelerin giderildiği, 12'sinde mahkeme sürecinin başlatıldığı ve güvensizlik tespiti yapılan 3 farklı cep telefonu modeli için 'bertaraf işleminin' başlatıldığı kaydedildi.







Teste tabi tutuldular



BTK'dan yapılan açıklamada, piyasadaki 'telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının' teknik düzenlemeye uygunluğu ile piyasaya arz koşullarına uyulup uyulmadığının kurum denetçileri tarafından yapıldığı ve alınan numune cihazların 'Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda teste tâbi tutulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, tüketicinin yoğun olarak kullandığı GSM cep telefonlarına öncelik verildiği vurgulandı.







Olumsuzluklar giderildi



'52 marka, 81 model cihaz, Piyasa Gözetimi Laboratuvarı'nda test edilmiştir. Testler sonucunda, 34 farklı marka model cihazda etiket silinebilirliği, cihaz ve/veya adaptörde teknik düzenlemeye uygunsuzluklar tespit edilmiş ve bu nedenlerle Güvensizlik Tespit Tutanakları tutulmuştur.



Bu cihazlardan, 10 farklı marka modelinde olumsuz parametreler giderilmiş, 12 farklı marka model ile ilgili idari para cezaları ve test masraflarına itiraz nedeni ile mahkeme süreci başlatılmış, güvensizlik tespiti yapılan 3 farklı marka model ile ilgili sorumlu firmalar güvensizlik nedeni olan olumsuz parametreleri gideremediklerini kabul ederek, bertaraf işlemlerini başlatmışlardır.